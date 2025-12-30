#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.76
593.8
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.76
593.8
6.5
Қоғам

Алматы – Чэнду Тяньфу бағытында тікелей рейс ресми түрде ашылды

Алматы – Чэнду Тяньфу бағытында тікелей рейс ресми түрде ашылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 18:16 Сурет: unsplash
Air China әуекомпаниясы Алматы мен Чэнду Тяньфу (Қытай Халық Республикасы), Сычуань провинциясының әкімшілік орталығы арасында тікелей әуе қатынасын іске қосты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы әкімдігінің хабарлауынша, CA456 рейсі аптасына екі рет – сейсенбі және сенбі күндері Airbus A320 ұшағымен орындалады.

Рейс Алматыдан сағат 21:30-да ұшып шығып, Чэндуге келесі күні жергілікті уақыт бойынша 04:30-да жетеді.

Чэнду қаласынан Алматыға ұшу шамамен 3,5 сағатты алады, бұл транзиттік рейстермен салыстырғанда кемінде 7 сағат уақыт үнемдеуге мүмкіндік береді. Қайтар рейстің ұзақтығы — шамамен 5 сағат.

Бүгінде Алматы әлемнің 60 қаласымен тікелей әуе рейстері арқылы байланысқан. 2025 жылы 13 жаңа халықаралық бағыт ашылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Шанхай – Алматы жаңа тікелей рейсі туризм мен әріптестікті дамытуға жол ашады
09:38, 01 шілде 2025
Шанхай – Алматы жаңа тікелей рейсі туризм мен әріптестікті дамытуға жол ашады
Қазақстан азаматтары Алматыдан Самарқанға тікелей рейспен ұша алады
10:26, 03 сәуір 2023
Қазақстан азаматтары Алматыдан Самарқанға тікелей рейспен ұша алады
Малайзия Алматы мен Лангкави аралы арасындағы тікелей әуе рейсін жаңғыртуды ұсынды
19:10, 28 қараша 2023
Малайзия Алматы мен Лангкави аралы арасындағы тікелей әуе рейсін жаңғыртуды ұсынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: