#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
502.57
591.68
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
502.57
591.68
6.42
Қоғам

Астанада ауа райының жылынуына байланысты мұз айдыны мен сырғанақтар жабылды

Астанада ауа райының күрт жылынуына және қардың еруіне байланысты Есіл өзенінің жағалауындағы мұз сырғанақтары мен мұз айдынының жұмысы уақытша тоқтатылды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 31.12.2025 09:32 Сурет: gov.kz
Астанада ауа райының күрт жылынуына және қардың еруіне байланысты Есіл өзенінің жағалауындағы мұз сырғанақтары мен мұз айдынының жұмысы уақытша тоқтатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осыған байланысты қалалық Төтенше жағдайлар департаменті қала тұрғындары мен қонақтарына маңызды ескерту жасады:

"Есіл өзенінің арнасындағы мұздың қалыңдығы 22 сантиметрден басталады, кейбір жерлерде (Орталық жағажай маңында) 35–37 сантиметрге дейін жетеді. Жаңа жыл мерекелері кезінде тұрғындардың қауіпсіздігі үшін мұз үстіне шықпауды сұраймыз", — делінген хабарламада.

Сондай-ақ Есіл жағалауындағы мұз сырғанақтары мен мұз айдынының жұмысы уақытша тоқтатылғаны ерекше атап өтілді.

"Төтенше жағдайлар департаменті белгілеген мұздың қауіпсіз қалыңдығына жеткеннен кейін бұл нысандар қайтадан пайдалануға беріледі", — деп қосты мамандар.

Қала тұрғындарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету мақсатында жолдар, жаяу жүргінші жолдары мен көшелерге техникалық тұз себіліп жатыр. Бұл жұмыстар тәулік бойы жүргізілуде.

Астана қаласының әкімдігі де мәлімдеме жасады:

"Қала тұрғындары мен қонақтарын қауіпсіздік талаптарын сақтауға, жолдар мен жаяу жүргінші жолдарында барынша сақ болуға, сондай-ақ қолайсыз ауа райы кезінде алыс сапарлардан бас тартуға шақырамыз".

Еске салайық, 2025 жылғы 30 желтоқсанда Астанада көктайғақ салдарынан қоғамдық көліктің қозғалысы тоқтаған болатын. Сонымен қатар әлеуметтік желілерде ауа райының қолайсыздығынан алты адамның қаза тапқаны туралы ақпарат тараған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
2026 жылғы 1 қаңтарға арналған ауа райы болжамы: Астанада –12°С, Алматы мен Шымкентте +4°С-қа дейін жылы
13:09, Бүгін
2026 жылғы 1 қаңтарға арналған ауа райы болжамы: Астанада –12°С, Алматы мен Шымкентте +4°С-қа дейін жылы
Ауа райының қолайсыздығына байланысты еліміздің бірқатар өңірінде жолдар жабылды
18:20, 02 қаңтар 2025
Ауа райының қолайсыздығына байланысты еліміздің бірқатар өңірінде жолдар жабылды
Алматыда 20-дан астам ашық мұз айдыны қолжетімді болады
11:28, 04 қаңтар 2024
Алматыда 20-дан астам ашық мұз айдыны қолжетімді болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: