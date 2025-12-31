Қазақстанда ақылы телевизия операторы "Бірінші арнаның" халықаралық нұсқасын тоқтатты
"Первый канал. Всемирная сеть" ЖШС мәліметінше, Қазақстандағы ірі төлемді телевизия операторы "Алма ТВ" абоненттері "Бірінші арна", "Карусель" халықаралық нұсқалары мен "Цифрлық Телесемейство" арналарын көре алмай қалды.
"Первый канал. Всемирная сеть" ЖШС Қазақстандағы өкілі Ирина Калашникова хабарлағандай, "Бірінші арнаны" тоқтату "Алма ТВ" тарапынан лицензиялық төлемді 50%-ға төмендету талабымен жасалған.
Ирина Калашникова:
"Біздің компания бірнеше жыл бойы баға саясаты мәселесінде әрдайым келісімге келіп, төлем мөлшерін көтерген емес. Өз тарапымыздан біз конструктивті диалогқа ашықпыз және көпжылдық серіктестігімізді жалғастыруға дайынбыз."
"Цифрлық Телесемействаға" мыналар кіреді:
- "Дом Кино"
- "Победа"
- "Время"
- "Телекафе"
- "Музыка Первого"
- "Бобер"
- "Дом Кино Премиум"
- "О!"
- "Поехали!"
- "Лапки LIVE"
