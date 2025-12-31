#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда ақылы телевизия операторы "Бірінші арнаның" халықаралық нұсқасын тоқтатты

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.12.2025 10:28 Фото: unsplash
"Первый канал. Всемирная сеть" ЖШС мәліметінше, Қазақстандағы ірі төлемді телевизия операторы "Алма ТВ" абоненттері "Бірінші арна", "Карусель" халықаралық нұсқалары мен "Цифрлық Телесемейство" арналарын көре алмай қалды.

"Первый канал. Всемирная сеть" ЖШС Қазақстандағы өкілі Ирина Калашникова хабарлағандай, "Бірінші арнаны" тоқтату "Алма ТВ" тарапынан лицензиялық төлемді 50%-ға төмендету талабымен жасалған.

Ирина Калашникова:

"Біздің компания бірнеше жыл бойы баға саясаты мәселесінде әрдайым келісімге келіп, төлем мөлшерін көтерген емес. Өз тарапымыздан біз конструктивті диалогқа ашықпыз және көпжылдық серіктестігімізді жалғастыруға дайынбыз."

"Цифрлық Телесемействаға" мыналар кіреді:

  • "Дом Кино"
  • "Победа"
  • "Время"
  • "Телекафе"
  • "Музыка Первого"
  • "Бобер"
  • "Дом Кино Премиум"
  • "О!"
  • "Поехали!"
  • "Лапки LIVE"
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
