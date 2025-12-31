#Халық заңгері
Қоғам

Жаңа жылды бұзуы мүмкін қауіпті өнім анықталды

Әркімнің өз жаңа жылдық дәстүрлері бар: біреу тауық пісірсе, біреу міндетті түрде үстелге оливье, тұздықталған ірі балық және басқа дәстүрлі тағамдарды қояды. Бұл әдеттерді сақтау дұрыс, бірақ мөлшерін аз ұстаған жөн., сурет - Zakon.kz жаңалық 31.12.2025 11:59 Сурет: pixabay
Әркімнің өз жаңа жылдық дәстүрлері бар: біреу тауық пісірсе, біреу міндетті түрде үстелге оливье, тұздықталған ірі балық және басқа дәстүрлі тағамдарды қояды. Бұл әдеттерді сақтау дұрыс, бірақ мөлшерін аз тұтынған жөн, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дегенмен, денсаулықты және жақсы көңіл-күйді сақтау үшін бірнеше ережені білу маңызды. Бұл жөнінде диетолог, медицина ғылымдарының кандидаты Наталья Денисова айтты.

Маманның айтуынша, үстелге қоятын ең қауіпті нәрсе – тәтті газдалған сусындар.

Диетолог "АиФ" басылымына берген сұхбатында мерекені дәмді, қауіпсіз және денсаулыққа пайдалы етуге көмектесетін қарапайым ережелерді атап өтті:

Көкөністер мен жемістерді көбірек тұтыныңыз. Олар талшыққа бай, ағзадан артық холестерин, тұз және суды шығарады.

Тәтті газдалған сусындардан аулақ болыңыз. Оны қарапайым немесе минералды газсыз су, үйде дайындалған морс және компотпен алмастырған жөн, қант мөлшері минималды болсын.

Көбірек сұйықтық ішіңіз. Бұл алкоголь концентрациясын төмендетеді және ас қорыту жүйесіне жеңілдік береді.

Мерекелік кешкі асты кейінге жылжытыңыз. Толық кешкі ас 19-20 сағатта, ал түнге – жеміс-жидек, шампан және жеңіл тәттілер. Осылайша, артық тамақтанбайсыз және таңертең ауырсыну сезімін білмейсіз.

Артық тамақтансаңыз. Ас қорытуға жеңілдік беру үшін ферменттік препараттарды қолдануға болады.

Еске сала кетейік, халық күнтізбесінде 31 желтоқсан көбіне "Ескі жаңа жыл алдындағы күн" немесе жай ғана Жаңа жыл алдындағы күн деп аталған. Бұл күн ерекше атау алмады, бірақ оны жаңа жылға дұрыс дайындалу үшін өткелдік, маңызды күн ретінде есептеген.

