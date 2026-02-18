Рамазан-2026: қасиетті айда оразаны қалай дұрыс ұстау керек және неге тыйым салынады
Қоғамның мақұлдауы үшін емес
Нәби мешітінің имамы Асхат Өтеповтің айтуынша, ораза – ислам дінінің бес парызының бірі. Оны адал ниетпен өтеген мұсылман Алланың разылығына бөленеді.
"Ораза арқылы адам рухани тазарады, Жаратушының әмірін орындау арқылы иманы нығаяды. Бұл – көзге көрсету үшін емес, шынайы ниетпен атқарылатын құлшылық. Адамның маңдайында ораза ұстап жүргені жазылып тұрмайды. Алла Тағала: "Адам баласының әрбір ісі өзі үшін, ал ораза – Мен үшін, оның сауабын Өзім беремін" деген. Оразаның пайдасы мен сауабы мол, бірақ оның мәнін бәрі бірдей терең түсіне бермейді", – дейді имам.
Ораза келесі дүниелерді қамтиды:
- Өзін-өзі тәртіпке салу және нәпсіні тыю – таң атқаннан күн батқанға дейін ішіп-жеуден және өзге де тән қалауларынан бас тарту сабыр мен төзімділікті қалыптастырып, нәпсіні бақылауға үйретеді.
- Шүкіршілік пен мейірім – Алланың берген нығметтерін қадірлеуге, мұқтаж және аш жандардың жағдайын түсінуге тәрбиелейді.
- Құран оқу.
- Қосымша намаздар (тарауих), игі амалдар жасау және жақындарға жәрдем беру.
Ораза балиғат жасына толған әрбір мұсылманға парыз. Дегенмен кейбір жағдайларда ұстамауға рұқсат етіледі.
Атап айтқанда:
- балиғат жасына толмаған балалар (қыздарда – етеккірдің келуі, ұлдарда – алғашқы шәует бөлінуі);
- сырқат немесе дене қуаты жетпейтін адамдар;
- денсаулығында күрделі мәселелері бар қарт кісілер;
- жүкті және емізулі әйелдер;
- етеккір кезеңіндегі әйелдер;
- сапарда жүрген жандар.
Ауру, етеккір немесе ұзақ сапар себепті жіберілген ораза күндерін кейін өтеу міндетті.
Ораза ұстау ережелері
Оразаны бұзбайтын жағдайлар:
- сілекейді еріксіз жұту;
- ұмытып ішіп-жеу;
- медициналық шаралар (ине салдыру, көзге немесе құлаққа дәрі тамызу, тіс емдету және т.б.);
- су тамаққа кетпеген жағдайда тазалық рәсімдерін жасау;
- денеге крем немесе жақпа май жағу.
Оразаны бұзатын жағдайлар:
- күндіз әдейі тамақ жеу немесе су ішу, ауыз арқылы дәрі қабылдау;
- темекі шегу және ішімдік ішу;
- ерлі-зайыптылардың жақындасуы;
- балағат сөз айту, жала жабу, өтірік айту, ғайбат сөз тарату;
- көзбояушылық таныту, жалған құлшыныс көрсету.
Тағам таңдау
Күн батқаннан кейін Асхат Өтепов ауыз ашуды құрма мен судан бастауды ұсынады.
Таң атқанға дейін ағзаны жеткілікті мөлшерде сумен қамтамасыз етіп, ақуызға, күрделі көмірсуларға және талшыққа бай тағамдарды тұтынған жөн.
Сонымен қатар майлы, тәтті және ұннан жасалған тағамдарды шектеген дұрыс.
Пітір садақа
2026 жылға арналған пітір садақаның мөлшерін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 735 теңге деп белгіледі. Бұл сома екі келі ұнның орташа бағасына қарай есептелген.
Имамның айтуынша, пітір садақаны Рамазан айында, айт намазына дейін мұқтаж жандарға беру қажет.