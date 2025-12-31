#Халық заңгері
Қоғам

Биыл 4 миллионға жуық науқасқа дәрі-дәрмек тегін берілді

31.12.2025 12:32
1 қаңтардан бастап эпилепсияға шалдыққан науқастарға дәрі-дәрмек тегін беріледі. Инсульт алғандарға да бір жыл бойы осындай әлеуметтік көмек көрсетіледі.

Бұрын аурудың бұл түрлеріне препараттар Мәмс жүйесінің шеңберінде қарастырылатын. Жалпы, тегін дәрі-дәрмекпен жыл басынан бері 4 миллиондай науқас қамтылды, деп жазады qazaqstan.tv.

Бұл негізінен диспансерлік есепте тұрғандар. Яғни, қант диабеті, қан қысымы бар науқастар. Сондай-ақ онкологияға шалдыққандар дәрі-дәрмектің кей түрін тегін алады.

Биылғы мемлекеттік сатып алу науқаны кезінде медициналық мекемелер 1800 түрлі преппаратқа өтінім берген. Олардың жалпы сомасы 533 млрд теңге.

Министрлік биыл дәрі-дәрмектің тізімін жасақтауға айрықша ден қойылды дейді. Осылайша, қоймалардағы артық препараттардың саны айтарлықтай азайып, 85 млрд теңге үнемделген.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы емханаларында неге тегін дәрі-дәрмек жетпейді
12:28, 27 ақпан 2024
Алматы емханаларында неге тегін дәрі-дәрмек жетпейді
Қазақстан дәрі-дәрмек бағасын қайта қарастырады
16:28, 23 мамыр 2025
Қазақстан дәрі-дәрмек бағасын қайта қарастырады
Қазақстанда бір жылда дәрі-дәрмек 11% қымбаттады
14:24, 14 шілде 2023
Қазақстанда бір жылда дәрі-дәрмек 11% қымбаттады
