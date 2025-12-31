Биыл 4 миллионға жуық науқасқа дәрі-дәрмек тегін берілді
1 қаңтардан бастап эпилепсияға шалдыққан науқастарға дәрі-дәрмек тегін беріледі. Инсульт алғандарға да бір жыл бойы осындай әлеуметтік көмек көрсетіледі.
Бұрын аурудың бұл түрлеріне препараттар Мәмс жүйесінің шеңберінде қарастырылатын. Жалпы, тегін дәрі-дәрмекпен жыл басынан бері 4 миллиондай науқас қамтылды, деп жазады qazaqstan.tv.
Бұл негізінен диспансерлік есепте тұрғандар. Яғни, қант диабеті, қан қысымы бар науқастар. Сондай-ақ онкологияға шалдыққандар дәрі-дәрмектің кей түрін тегін алады.
Биылғы мемлекеттік сатып алу науқаны кезінде медициналық мекемелер 1800 түрлі преппаратқа өтінім берген. Олардың жалпы сомасы 533 млрд теңге.
Министрлік биыл дәрі-дәрмектің тізімін жасақтауға айрықша ден қойылды дейді. Осылайша, қоймалардағы артық препараттардың саны айтарлықтай азайып, 85 млрд теңге үнемделген.
