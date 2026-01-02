Шетелдік дәрігерлер қатерлі ісіктің жасырын белгісін атады
Сурет: freepik
Жаңа жыл мерекелері кезінде көптеген адамдар іштің кебуіне шағымданады. Алайда бұл жағдай кейде қатерлі аурулардың, соның ішінде қатерлі ісіктің белгісі болуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.
Іштің кебуі тек артық тамақтанудан ғана болмайды, кей жағдайда ол қауіпті аурулардың симптомы болуы мүмкін. Дәрігер Дональд Грант The Sun басылымына берген сұхбатында қай кезде алаңдау қажет екенін айтты.
"Әйел адамдарда бұл белгі көбіне аналық без қатерлі ісігінің симптомы болуы мүмкін. Сонымен қатар белгілі бір тағамға төзімсіздікті немесе ісіктің бар екенін де білдіруі ықтимал", – деді маман.
Оның айтуынша, кейде іштің кебуі дивертикулит немесе Крон ауруының белгісі болуы да мүмкін. Алайда бұл жағдай 2–3 апта бойы сақталған кезде ғана ерекше алаңдаушылық тудыруы тиіс.
Жаңалық сипаттағы материалдарды дәрігердің тағайындауындағы рецептіге теңестіруге болмайды. Шешім қабылдамас бұрын алдымен маманмен кеңескеніңіз жөн.
