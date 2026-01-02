#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
505.53
593.44
6.34
Қоғам

Шетелдік дәрігерлер қатерлі ісіктің жасырын белгісін атады

Шетелдік дәрігерлер қатерлі ісіктің жасырын белгісін атады, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.01.2026 15:33 Сурет: freepik
Жаңа жыл мерекелері кезінде көптеген адамдар іштің кебуіне шағымданады. Алайда бұл жағдай кейде қатерлі аурулардың, соның ішінде қатерлі ісіктің белгісі болуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іштің кебуі тек артық тамақтанудан ғана болмайды, кей жағдайда ол қауіпті аурулардың симптомы болуы мүмкін. Дәрігер Дональд Грант The Sun басылымына берген сұхбатында қай кезде алаңдау қажет екенін айтты.

"Әйел адамдарда бұл белгі көбіне аналық без қатерлі ісігінің симптомы болуы мүмкін. Сонымен қатар белгілі бір тағамға төзімсіздікті немесе ісіктің бар екенін де білдіруі ықтимал", – деді маман.

Оның айтуынша, кейде іштің кебуі дивертикулит немесе Крон ауруының белгісі болуы да мүмкін. Алайда бұл жағдай 2–3 апта бойы сақталған кезде ғана ерекше алаңдаушылық тудыруы тиіс.

Жаңалық сипаттағы материалдарды дәрігердің тағайындауындағы рецептіге теңестіруге болмайды. Шешім қабылдамас бұрын алдымен маманмен кеңескеніңіз жөн.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қатерлі ісіктің жасырын симптомы белгілі болды
15:52, 04 маусым 2025
Қатерлі ісіктің жасырын симптомы белгілі болды
Адамның жүріс-тұрысындағы өзгеріс қандай да бір аурудың белгісі болуы мүмкін
01:58, 14 наурыз 2023
Адамның жүріс-тұрысындағы өзгеріс қандай да бір аурудың белгісі болуы мүмкін
Ғалымдар көлемі жылқыдай моңғол тираннозаврын тапты
10:05, 12 маусым 2025
Ғалымдар көлемі жылқыдай моңғол тираннозаврын тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: