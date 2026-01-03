Жаңа жылдан кейінгі қысқа қуаныш: ойланбай жасалатын сатып алудан қалай сақтануға болады
Маманның айтуынша, зерігу жағдайында үнемі белсенділікке үйренген психика жаңа әсер іздей бастайды. Мұндай сәтте сатып алу адамға тез, бірақ қысқа мерзімді жағымды сезім сыйлайды.
Жаңа жыл өткен кезеңді қорытындылайтын уақыт ретінде қабылданатындықтан, сатып алулар өз-өзіңді марапаттау немесе жағымсыз көңіл күйді басу тәсіліне айналуы мүмкін. Алайда Виктория Манакова атап өткендей, мұндай әсер ұзаққа созылмайды.
Психолог мерекелік демалыстан кейін көп адамда ішкі бос сезім пайда болатынын, ал бұл жаңа сатып алуларға итермелейтінін ескертеді. Мұндай әрекеттер жаңалық пен қуаныштың жалған әсерін тудырады. Оның айтуынша, арзан әрі тосыннан жасалған заттар қысқа уақытқа ғана қанағат сезімін береді де, қайталанатын сатып алу әдетін қалыптастырады.
"Егер сіз баспана не көлік емес, кезекті жейде немесе ұсақ-түйек зат алсаңыз, ондай сатып алудан туған қуаныш бір күнге де жетпейді, кейде бірнеше сағатпен ғана шектеледі. Одан кейін қуаныш гормондарының деңгейі күрт төмендеп, психика қайтадан "мереке" талап етеді. Осылайша ойланбай жасалатын сатып алулар тұйық шеңберге айналады", – деп түсіндірді маман.
Артық шығынның алдын алу үшін психолог сатып алу алдында ойланып көруді, шешімді кемінде бір тәулікке шегеруді, "шағын қуаныштарға" арналған нақты бюджет белгілеуді және жағымды эмоцияның өзге көздерін табуды ұсынды. Олардың қатарында жақындармен қарым-қатынас, серуендеу және жаңа істермен айналысу бар.
Бұған дейін маман қаңтар айындағы шығынды қалай азайтуға болатынын айтқан еді.