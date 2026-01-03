#Халық заңгері
Қоғам

Стилист қысқы мезгілде шаш күтімінің құпияларын ашты

Шаш стилистi Анна Жарова қысқы мезгілде бас терісі жиі құрғақ әрі сезімтал болатынын, кернеу мен қышу пайда болатынын айтып, сондықтан шаш күтімін дұрыс ұйымдастыру өте маңызды деп хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
Шаш стилистi Анна Жарова қысқы мезгілде бас терісі жиі құрғақ әрі сезімтал болатынын, кернеу мен қышу пайда болатынын айтып, сондықтан шаш күтімін дұрыс ұйымдастыру өте маңызды деді, деп жазады Zakon.kz.


"Құрғақтық пен жайсыздық сезілсе, жұмсақ, сульфатсыз сусабындарды таңдау керек және шашты күн сайын агрессивті түрде жумаған дұрыс. Аптасына бір рет бас терісін ылғалдандыратын құралдар – тоник, сарысу немесе тыныштандыратын компоненттері бар лосьондар қолдану ұсынылады", – дейді Жарова.

Стилисттің айтуынша, ең жиі кездесетін қателік – шаш ұштарын маймен белсенді нәрлендіріп, бас терісінің жағдайын елемеу. Шаштың сапасы мен жайлылығы дәл бас терісінен басталады. Қыста кондиционер мен маска "қорғаныш пленкасы" сияқты жұмыс істейді: кутикуласын тегістейді, бас киім астындағы үйкелісті азайтады, шаштың сынғыштығын төмендетеді.

Егер бас терісі керісінше тез майлана бастаса, стилист шашты "тырсылдатып" жуғаннан гөрі, жұмсақ тазалау және бас терісін пилинг арқылы теңгерімдеуді ұсынады.

Жарова әр жуғаннан кейін шашқа кондиционер қолдануды, түбірден алшақтап шаш ұзындығына жағуды және аптасына 1–2 рет нәрлендіргіш маска қолдануды кеңес етеді. Жіңішке шашқа, көлемін тез жоғалтатындарға, жеңіл ылғалдандыратын формулалар тиімді.

Эксперттің айтуынша, кремдер, сарысулар, жеңіл майлар немесе спрейлер бас киім астындағы шашты өрімделуден сақтайды, ұштарын сынудан қорғайды, шашты электрленуден азайтады және жылтыр береді. Мұндай құралдарды аз мөлшерде, әсіресе ұштарына жағады.

Естеріңізге салайық, бұған дейін Жарова мерекеден кейін ойланбастан сатып алулардан қалай сақтануға болатынын айтып өткен еді.

