Көлікті қысқа дайындау: әйнек, жылу және жарық
Дөңгелектерді ауыстырыңыз
Қажетсіз қауіпке ұшырамау үшін қысқы шиналарды алдын ала дайындап қойыңыз. Егер олар жоқ болса, бірінші қар жауғанға дейін жаңа шиналарды сатып алыңыз, әйтпесе бағасы күрт қымбаттауы мүмкін.
Сызаттар мен жарықтарды бояңыз
Қысқы ылғал, әсіресе жолға шашылатын реагенттермен бірге, металдың коррозиясын жылдамдатады. Сондықтан жаз бойы пайда болған лак-бояу ақауларын – жолдан ұшқан тас әсерінен түскен сызаттар мен автотұрақтағы сызаттарды – қыс алдында жөндеген жөн. Бұл көлікті тек әдемі етіп қана қоймай, оны қорғауды да күшейтеді.
Егер көлікті "жаңа күйге" келтіруге уақыт немесе қаражат жоқ болса, бояу сынамасын сатып алып, барлық зақымдалған жерлерді щетка немесе маркер арқылы бояп, мамандарға баруды көктемге қалдыруға болады. Қыста жолдар тек тұзбен емес, сонымен қатар құммен де шашылады – қыс соңында капот пен крыльяларда жаңа ақаулар пайда болады.
Көліктің астыңғы жағын тексеріңіз
Қорғаныс жабындысы қандай күйде? Егер ол да зақымданған болса, қысқа дейін қосымша антикоррозиялық өңдеуді жасаған дұрыс: порогтар, доңғалақ аркалары және барлық астыңғы бөлік реагенттер мен құмнан ерекше әсер алады.
Әйнектерді реттеңіз
Лобовой әйнектегі шағын сызат, жүргізушінің қарау бағытынан бір жақта бірнеше ай бойы тыныш тұрған болса да, бір таңғы аязда үлкен жарыққа айналуы мүмкін. Ал жарық шеттен шетке дейін созылып кетуі мүмкін.
Әрине, әйнектегі жарықтармен жүруге болады, бірақ техникалық тексерістен оларсыз өту мүмкін емес. Ең бастысы, жарықтар көру қабілетін нашарлатады және щеткалардың жұмысын бұзады. Сондықтан мұндай әйнекті немесе қалпына келтіру қажет – арнайы сервистерде жарықтар мен сызаттарды жөндеп, оларды дерлік байқалмайтындай етуге болады, немесе егер зақым жүргізушінің көзіне жақын болса, жаңа әйнек орнату керек.
Сонымен қатар, қысқы қысқа күндізгі жарық кезінде әйнекті ішкі жағынан жақсылап тазалау қажет. Жақсы ауа райында әйнек таза көрінуі мүмкін, бірақ ішкі бетінде май, шаң және пластиктің жылы салоннан бөлетін қалдықтары жиналады. Түнде қарсы келе жатқан көліктердің фарларының жарығында бұл әйнекті бұлдыратады – мұндайда көлікпен жүру ыңғайсыз әрі қауіпті.
Мұндай кірді жай суланған губкамен сүрту жеткіліксіз – арнайы әйнек тазартқыштар мен ворс қалдырмайтын маталарды пайдалану керек. Осыны істегенде нәтиже сізді таңғалдыруы мүмкін.
Жылыту жүйесін тексеріңіз
Мұздай ауада жұмыс істемейтін "печка" сапарды тез қиындатады. Тіпті жақсы киінген болсаңыз да, әйнектер қатып қалады. Себебі адамның демінен шыққан ылғал салонда салқындаған әйнекте қатып қалады. Мұны тек жылытылған салон және әйнектер арқылы ғана шешуге болады.
Қыс басталмас бұрын климаттық жүйені қосып, ауа ағынының жеткілікті жылулықта екенін тексеріңіз. Егер ауа тым суық немесе әлсіз шықса, себептері: қозғалтқыштағы ауа қысымының болмауы, басқару механизмдері – заслонкалар, жылыту кранының ақауы болуы мүмкін. Егер ауа жылы, бірақ әлсіз болса, "печка" желдеткішінде немесе салон фильтрінде (жазда шаң, тозаң немесе гүл жапырақтары бітелген) мәселе болуы ықтимал.
Фараларды реттеңіз
Барлық шамдардың жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз, өшкендерін ауыстырыңыз және қосымша шамдарды сақтап қойыңыз. Фараларды дұрыс реттеу де маңызды: жарық тиімді болып, қарсы келе жатқан жүргізушілерді ойламай, жолды жақсы көре алуы керек. Реттеу кез келген сервисте арнайы құралдар арқылы жасалады.
