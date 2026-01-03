#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жарияланды

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 16:57 Фото: Zakon.kz
Қазақстанның 16 облысында 2026 жылғы 4 қаңтарға дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz, Қазгидрометке сілтеме жасап.

Батыс, солтүстік және Маңғыстау облысының орталық бөліктерінде тұман күтіледі.

Абай облысында жел оңтүстік-шығыстан, күндіз Жармин ауданында 15–20 м/с, екпінді құйынды 25 м/с дейін жетуі мүмкін.

Батыс Қазақстан облысында түнде жаңбыр мен қар, боран, мұздау күтіледі. Күндіз жағдай сол бойы сақталады, сонымен қатар тұман түнде және таңертең солтүстік, шығыс, оңтүстік аймақтарда болады. Жел оңтүстік, оңтүстік-шығыстан 15–20 м/с, кей жерлерде екпін 23 м/с.

Жамбыл облысының солтүстік, оңтүстік және таулы аймақтарында тұман, мұздау күтіледі. Жел түйісіп, 15–20 м/с дейін соғады.

Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында тұман мен мұздау байқалады.

Шығыс Қазақстан облысында түнде және таңертең тұман күтіледі, жел шығыстан, оңтүстік-шығыстан 15–20 м/с.

Атырау облысында күндіз батыс және солтүстікте жеңіл жаңбыр немесе қар, төменгі боран, тұман мен мұздау болады.

Қостанай облысында оңтүстік, шығыс аймақтарда қар, боран, мұздау, ал батыс, солтүстік, шығыста тұман күтіледі.

Қарағанды облысында қар, төменгі боран, мұздау, кей жерлерде тұман болады.

Павлодар облысында күндіз қар мен төменгі боран, солтүстік, шығыс және оңтүстікте тұман күтіледі.

Ұлытау облысында түнде қар, боран, мұздау, күндіз солтүстік және шығыс аймақтарда қар, төменгі боран, мұздау болады.

Солтүстік Қазақстан облысында түнде батыс және оңтүстікте қар, төменгі боран, күндіз шығыста қар мен боран, тұман болады.

Түркістан облысының таулы аймақтарында түнде күшті жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі, сонымен қатар тұман, мұздау, төменгі боран байқалады. Жел солтүстік-шығыстан, кей жерлерде солтүстік-батысқа бұрылады, екпіні 15–20 м/с.

Ақтөбе облысында күндіз солтүстік-батысында поземок, тұман болады, жел солтүстік-батыстан оңтүстікке ауысады, екпіні 15–18 м/с.

Алматы облысында тұман уақытша болады, жолдарда мұздау, жел 15–20 м/с.

Естеріңізге салайық, қазақстандық синоптиктер бұған дейін 4 қаңтардағы ауа райы туралы ескерткен болатын.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
