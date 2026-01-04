#Халық заңгері
Қоғам

4 қаңтарда Алматы, Ақтөбе және Павлодарды тұмша басады

4 қаңтарда Алматы, Ақтөбе және Павлодарды тұмша басады
04.01.2026 09:35
2026 жылғы 4 қаңтарда Қазақстанның бірнеше қаласында атмосферада ластаушы заттардың жиналуына ықпал ететін қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz "Қазгидромет" синоптиктеріне сілтеме жасап.

Болжамға сәйкес, ауаның сапасы Көкшетау, Павлодар, Өскемен, Семей, Риддер, Атырау, Ақтөбе және Алматы қалаларында нашарлайды.

Мұнда ауа райы әлсіз жел және температуралық инверсия сияқты метеожағдайлар ауадағы зиянды қоспалардың шоғырлануын арттыруы мүмкін.

Осыған байланысты тұрғындар, әсіресе тыныс алу жолдары мен жүрек-қантамыр жүйесінің созылмалы аурулары бар адамдар, мүмкіндігінше далада ұзақ уақыт болмағаны жөн.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
