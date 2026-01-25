#Халық заңгері
Қоғам

25 қаңтарда Қазақстанның қай қалаларында серуендеуді шектеу керек

25 қаңтарда Қазақстанның қай қалаларында серуендеуді шектеу керек, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.01.2026 10:00 Сурет: Zakon.kz
Синоптиктер 2026 жылғы 25 қаңтарда Қазақстанның тоғыз қаласында ауа ластанады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Орал, Атырау, Ақтөбе, Алматы қалаларында, сондай-ақ Астана мен Қостанайда түнгі уақытта ауаның ластануына байланысты қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) — бұл қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тынық ауа, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы. Мұндай жағдайлар атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал етеді.

ҚМЖ кезінде қала тұрғындарына, әсіресе автожолдар мен басқа да ластау көздерінің маңында, ашық ауада болу уақытын қысқарту ұсынылады. Ал өкпенің созылмалы аурулары, жүрек-қантамыр немесе аллергиялық аурулары бар адамдар ашық ауада жүргенде қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүруі тиіс.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
