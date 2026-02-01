#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
501.02
597.27
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
501.02
597.27
6.59
Қоғам

Қазақстанның 12 қаласында ауа ластанады

Қазақстанның 12 қаласында ауа ластанады, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.02.2026 10:05 Сурет: Zakon.kz
Синоптиктер 2026 жылғы 1 ақпанда Қазақстанның он екі қаласында ауа сапасының нашарлауы мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" таратқан мәліметке сәйкес, Қостанай, Көкшетау, Павлодар, Қарағанды, Теміртау, Өскемен, Семей, Риддер, Ақтөбе, Алматы, Астана қалаларында, ал түнгі уақытта Петропавлда ауаның ластануына ықпал ететін қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — желсіздік, әлсіз жел, тұман, температуралық инверсия сияқты қысқа мерзімді атмосфералық факторлардың үйлесуі. Мұндай кезде зиянды заттар жерге жақын ауа қабатында жиналып қалады.

ҚМЖ кезінде тұрғындарға ашық ауада болу уақытын азайту, әсіресе автожолдар мен ластаушы көздерге жақын жерлерден аулақ жүру ұсынылады. Ал өкпе, жүрек-қантамыр және аллергиялық аурулары бар адамдарға далаға шыққанда қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүруі қажет.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Бүгін еліміздің жеті қаласында ауа сапасы нашарлайтыны болжанады
09:24, 10 қаңтар 2026
Бүгін еліміздің жеті қаласында ауа сапасы нашарлайтыны болжанады
Қазақстанның төрт қаласында ауа ластанады
10:33, 12 мамыр 2024
Қазақстанның төрт қаласында ауа ластанады
Қазақстанның жеті қаласында ауа ластанады
09:56, 27 қаңтар 2024
Қазақстанның жеті қаласында ауа ластанады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: