Тұмша: қай қалаларда серуендеуді шектеу керек
Сурет: Zakon.kz
Синоптиктер 2026 жылғы 18 қаңтарда Қазақстанның жеті қаласының тұрғындары мен қонақтарына ауа сапасы нашарлайтынын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" болжамынша, ауаның ластануына қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Павлодар, Қарағанды, Теміртау, Өскемен, Семей, Риддер және Ақтөбе қалаларында күтіледі.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – бұл қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Мұндай жағдайлар атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал етеді.
