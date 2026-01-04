Қазақстанда биыл қанша шақырым жол жөнделеді
Қазақстанның көлік вице-министрі Мақсат Қалиақпаров 2026 жылға автожол инфрақұрылымын дамыту жоспарлары туралы баяндады. Оның сөзінше, осы жылы 11 мың шақырым жол жөнделеді, оның ішінде:
- 2,3 мың шақырым – құрылыс және реконструкция;
- 5 мың шақырым – күрделі және орташа жөндеу;
- шамамен 4 мың шақырым – жергілікті жол желісін дамыту.
2026 жылға басым жобалардың қатарында ірі автожол бағыттарын салуды және реконструкцияны жалғастыру бар. Атап айтқанда, жұмыстары Ұлытау облысы аумағындағы Қызылорда – Жезқазған автожолында ұзындығы 208 шақырым жалғастырылады.
Сонымен қатар жалпы ұзындығы 896 шақырым "Орталық – Батыс" жобасын, сондай-ақ Ақтөбе – Ұлғайсын (232 шақырым) және Қарағанды – Жезқазған (572 шақырым) бағытындағы жобаларды жүзеге асыру жоспарланып отыр.
"2026 жылы мемлекет басшысының тапсырмалары аясында бірқатар ірі жобаларды іске асыру жоспарланған. Бұл біздің транзиттік-транспорттық әлеуетімізді дамытуға қатысты. Ірі жобалар: Ақтөбе – Ұлғайсын, Қарағанды – Жезқазған, Бейнеу – Сексеул және ең маңызды негізгі жоба – "Орталық – Батыс", - деді Мақсат Қалиақпаров.
Сонымен қатар, Сарығаш, Қызылорда, Петропавл және Рудный қалаларын айналып өтетін жол жобаларын іске асыру жоспарланып отыр.
Сонымен бірге туристік және шекаралық маршруттарды дамыту жалғасады, соның ішінде Рахманов көздеріне баратын жол және Петропавл – Ресей Федерациясы шекарасы учаскесі.
2026 жылы күрделі және орташа жөндеу жобаларын жүзеге асыру аясында келесі автожолдарда жұмыстар жоспарланған:
- Жезқазған – Петропавл,
- Атырау – Орал,
- Жаңаөзен – Кендірлі,
- Мұқыр – Құлсары,
- Макинск – Ақсу – Торғай, және басқалар.
Жергілікті жол желісі бойынша Ақтау – Форт-Шевченко, Түркістан – Шаульдер, Чапай – Сайхин жобаларын жүзеге асыру және Семей қаласында автокөлік көпірін салуды жалғастыру жоспарланған.
Қазақстандағы ақылы автожолдар эксперименттік құралдан тұрақты кіріс көзіне айналды. 2025 жылдың 11 айында жүргізушілер ақылы жолдар арқылы өту үшін 79 млрд теңге төлеген.