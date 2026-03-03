Қазақстанда 2029 жылға дейін 10 мың шақырым автожол жөнделеді
2026 жылғы 3 наурызда ҚР Үкіметінің отырысында Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев автожолдарды жөндеуге қатысты жоспарымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Министрдің айтуынша, жөндеу жұмыстары үш жылдық жоспар аясында жүргізілетін болады.
"Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, 2029 жылға дейін жолдардың 10 мың км-де орташа жөндеуі жүргізіледі", – деді Сауранбаев.
Оның сөзінше, қазіргі таңда 5 мың км жол жөндеуден өткен.
"2029 жылға дейін тағы 5 мың км жол жөнделеді, бұл қойылған міндеттің толық орындалуын қамтамасыз етеді", – деп қосты Сауранбаев.
Еске салсақ, бұған дейін Сауранбаев Қарағанды мен Жезқазғанды қосатын жол құрылысының басталу мерзімдерін жариялаған болатын.
