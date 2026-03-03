"Қарағанды – Жезқазған" жолының құрылысы қашан басталатыны белгілі болды
2026 жылғы 3 наурызда ҚР Үкіметінің отырысында Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев Қарағанды мен Жезқазған қалаларын қосатын жол құрылысының басталу мерзімдерін жария етті, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Министрдің айтуынша, "Қарағанды – Жезқазған" және "Орталық – Батыс" бағыттарына ерекше назар аударылуда.
"Дайындық жұмыстары жүргізілуде. Құрылысты ағымдағы жылдың мамыр айында бастау жоспарланып отыр", – деді Сауранбаев.
Сонымен қатар, ол "Қызылорда – Ақтөбе" жол учаскесін салу жоспарлары туралы да хабарлады.
""Қызылорда – Ақтөбе" учаскесі ең маңызды халықаралық коридорлардың біріне кіреді. Бұл жол "Батыс Еуропа – Батыс Қытай" бағыттарын, сондай-ақ Ресей Федерациясы мен Орталық Азия елдерінің маршруттарын байланыстыратын буын болып табылады. Жоба үш учаскеге бөлінген. Биыл "Ақтөбе – Улғайсын" және "Сақсаульский – Қызылорда" учаскелерінің құрылысы басталады. Ал "Улғайсын – Сақсаульский" учаскесінің құрылысы келесі жылы басталуы жоспарланған. Жоспар бойынша үш учаскені бір уақытта аяқтау көзделген", – деді министр.
Еске салсақ, бұған дейін Көлік министрлігі елде салынатын жаңа жолдардың тізімін және олардың қазіргі жағдайын жариялаған болатын.
