Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
502.6
589.95
6.5
Қоғам

"Қарағанды – Жезқазған" жолының құрылысы қашан басталатыны белгілі болды

Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, строительство дороги, ремонт дороги, ремонт трассы, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 10:18 Фото: primeminister.kz
2026 жылғы 3 наурызда ҚР Үкіметінің отырысында Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев Қарағанды мен Жезқазған қалаларын қосатын жол құрылысының басталу мерзімдерін жария етті, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, "Қарағанды – Жезқазған" және "Орталық – Батыс" бағыттарына ерекше назар аударылуда.

"Дайындық жұмыстары жүргізілуде. Құрылысты ағымдағы жылдың мамыр айында бастау жоспарланып отыр", – деді Сауранбаев.

Сонымен қатар, ол "Қызылорда – Ақтөбе" жол учаскесін салу жоспарлары туралы да хабарлады.

""Қызылорда – Ақтөбе" учаскесі ең маңызды халықаралық коридорлардың біріне кіреді. Бұл жол "Батыс Еуропа – Батыс Қытай" бағыттарын, сондай-ақ Ресей Федерациясы мен Орталық Азия елдерінің маршруттарын байланыстыратын буын болып табылады. Жоба үш учаскеге бөлінген. Биыл "Ақтөбе – Улғайсын" және "Сақсаульский – Қызылорда" учаскелерінің құрылысы басталады. Ал "Улғайсын – Сақсаульский" учаскесінің құрылысы келесі жылы басталуы жоспарланған. Жоспар бойынша үш учаскені бір уақытта аяқтау көзделген", – деді министр.

Еске салсақ, бұған дейін Көлік министрлігі елде салынатын жаңа жолдардың тізімін және олардың қазіргі жағдайын жариялаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
