#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Қоғам

Мемлекеттік кеңесші Бауыржан Момышұлының туыстарына Алтын жұлдыз бен "Отан" орденін тапсырды

Салтанатты шара, Ерлан Қарин, Бауыржан Момышұлы, Алтын жұлдыз, Отан, орден, тапсыру, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.01.2026 17:44 Сурет: Ақорда
Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин 2026 жылы 6 қаңтарда Мемлекет басшысы атынан "Халық қаһарманы" Бауыржан Момышұлының туыстарына Алтын жұлдыз бен "Отан" орденін тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин Алматыда Ұлы Отан соғысында ерлік пен батылдық көрсеткен Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова мен немересі Ержан Момышұлына Президент атынан айрықша ерекшелік белгісі – Алтын жұлдыз бен "Отан" орденін тапсырды.

"Халқымыз Бауыржан Момышұлын әрдайым батыр деп біледі, қаһарман деп қастерлейді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бұл жолғы шешімі халықтың оған деген ыстық ықыласын одан әрі арттыра түсті. Ең бастысы, көптен күткен тарихи әділдік қалпына келтірілді", – деді Мемлекеттік кеңесші.

Сондай-ақ Ерлан Қарин қайсар рух пен өр мінездің символына айналған Бауыржан Момышұлының өмірі жас ұрпаққа үлгі-өнеге екенін атап өтті.

Айта кетсек, 2025 жылдың соңында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жамбыл облысына жасаған жұмыс сапары кезінде аты аңызға айналған батыр Бауыржан Момышұлына "Халық қаһарманы" атағын беру туралы шешімін жариялап, тиісті Жарлыққа қол қойған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тоқаев Сәт Тоқпақбаевқа айрықша ерекшелік белгісі – Алтын жұлдыз бен "Отан" ордендерін табыстады
12:22, 16 қыркүйек 2024
Тоқаев Сәт Тоқпақбаевқа айрықша ерекшелік белгісі – Алтын жұлдыз бен "Отан" ордендерін табыстады
Мәжіліс төрағасы Бауыржан Момышұлының ескерткішіне гүл шоқтарын қойды
11:42, 09 мамыр 2025
Мәжіліс төрағасы Бауыржан Момышұлының ескерткішіне гүл шоқтарын қойды
Тоқаев ҚТЖ ардагеріне ерекше құрмет белгісі мен "Отан" орденін табыс етті
09:07, 01 тамыз 2025
Тоқаев ҚТЖ ардагеріне ерекше құрмет белгісі мен "Отан" орденін табыс етті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: