Тимур Елеусізов "Жасыл-Алматы" басшысы болып тағайындалды
Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Елеусізов Тимур Мэлсұлы "Жасыл-Алматы" ("Зеленстройдың" заманауи баламасы) коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы болып тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалдының тапсырмасымен құрылған мекеме қала аумағындағы саябақтарды, скверлерді және жағалауларды күтіп ұстау мен қызмет көрсетумен айналысады. Бұл туралы қаланың қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасының өкілдері айтты.
"Жаңа құрылымның негізгі міндеті — жасыл аумақтарға жүйелі күтім жасау, тәртіп орнату, сондай-ақ оларды күтіп ұстау бойынша жауапкершілікті нақты бөле отырып, тәжірибелік нәтижеге бағытталған бірыңғай тәсілді қалыптастыру", - делінген хабарлмада.
"Жасыл-Алматы" КММ-ні құру туралы шешім қаладағы жасыл қорды басқару саласында жинақталған мәселелерді, бірыңғай оператордың болмауын және жасыл желектерге күтім жасаудағы бытыраңқы тәсілді ескере отырып қабылданды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript