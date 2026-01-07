#Халық заңгері
Қоғам

Қостанай облысында 47 жолаушы мінген автобус жолда қалып қойды

Қостанай облысында 47 жолаушы жолда қалып қойды, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.01.2026 14:20 Сурет: polisia.kz
Қостанай облысында полиция боран кезінде автобус жолаушыларына көмектесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қостанай облысы полиция департаментінің патрульдік полиция ротасының қызметкерлері қолайсыз ауа райы кезінде – боран, қалың қар және екпіні күшті жел кезінде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында күшейтілген режимде қызмет атқарды.

Ауа райының күрт нашарлауына байланысты облысаралық автожолдардың бірінде Астана – Екатеринбург бағытында қатынаған жолаушылар автобусы жолда тоқтап қалды. Автобус ішінде барлығы 47 жолаушы, оның ішінде 6 бала мен 4 мүгедектігі бар азамат болған.

Полиция жүргізушілер мен жолаушыларды қолайсыз ауа райы кезінде жолға шығар алдында ауа райы болжамын мұқият ескеруге, сақтық шараларын сақтауға және төтенше қызметтердің ұсыныстарын қатаң орындауға үндеді.

Айдос Қали
