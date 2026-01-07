Қостанай облысында 47 жолаушы мінген автобус жолда қалып қойды
Сурет: polisia.kz
Қостанай облысында полиция боран кезінде автобус жолаушыларына көмектесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қостанай облысы полиция департаментінің патрульдік полиция ротасының қызметкерлері қолайсыз ауа райы кезінде – боран, қалың қар және екпіні күшті жел кезінде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында күшейтілген режимде қызмет атқарды.
Ауа райының күрт нашарлауына байланысты облысаралық автожолдардың бірінде Астана – Екатеринбург бағытында қатынаған жолаушылар автобусы жолда тоқтап қалды. Автобус ішінде барлығы 47 жолаушы, оның ішінде 6 бала мен 4 мүгедектігі бар азамат болған.
Полиция жүргізушілер мен жолаушыларды қолайсыз ауа райы кезінде жолға шығар алдында ауа райы болжамын мұқият ескеруге, сақтық шараларын сақтауға және төтенше қызметтердің ұсыныстарын қатаң орындауға үндеді.
