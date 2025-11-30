#Халық заңгері
Оқиғалар

Қызылорда облысында автобус сынып, 30 шетелдік жолаушы жолда қалып кеткен

30.11.2025 13:47
Қызылорда облысында 30 шетелдік жолаушысы бар автобус сынып, орта жолда қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ мәліметінше, 112 пультіне Қызылорда облысы Арал ауданы аумағындағы "Қарабұтақ–Қызылорда–Шымкент" тас жолының 73-шақырымында шетел азаматтары мінген автобус сынып қалғаны жөнінде хабарлама келіп түсті.

Автобустың ішінде 34 адам болған. Жолаушылар Ресей Федерациясынан Сарыағаш қаласына бет алған (Түркістан облысы).

"Оқиға орнына ТЖМ құтқарушылары шұғыл жетіп, барлық 34 адамды Арал қаласына жақын орналасқан жылыту пунктіне эвакуациялады", делінген ТЖМ хабарламасында.

Бұған дейін Жамбыл облысында жоғалып кеткен көліктегі үш жігіт аман-есен табылғанын жазғанбыз.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
