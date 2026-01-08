"Біреу шомылып та үлгерген": қазақстандықтар қысқы Қапшағайдың бейнесіне таңырқауда
Фото: Zakon.kz
Әдетте қазақстандықтар қаңтардың қақаған қысында Қапшағай су қоймасына барып, мұздықтарды тамашалап, балық аулап немесе мұз бетімен жүріп бір сергіп қайтатын. Алайда, биыл табиғат күтпеген мінез танытуда, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылдың қаңтар айында Қапшағай су қоймасы мүлде қатпай қалды.
Куәгерлер өткен жылдардан қалған бейнежазбалармен бөлісіп, қазіргі су бетіндегі толқындар көктем мезгілін көбірек еске салатынын айтады. Сондай-ақ мұндай жылы қыс соңғы рет шамамен 2016 жылы болғанын атап өтті.
- Жаһандық жылыну әсері тәрізді
- Тамаша қыс! Аязға қарағанда осы жақсы емес пе?!
- Бәрі алда, қаңтардың басталғаны енді ғой... алда әлі ақпан мен наурыз бар
- Суға кім түсіп қайтты? Қалай болып тұр?
- Мен біреудің суға түсіп жатқан бейнесін де көрдім
- 2025 жылдың жазында Қапшағайда көп адам болды. Су ластанып, тұзды болып кетті, сондықтан қатпай жатыр!
- Қаласақ та, қаламасақ та қыс болу керек еді! Қазір жер тынығып, сумен нәрленетін уақыт
Бұған дейін Қазақстанда алдағы күндері +14°С дейінгі жылыну күтілетіндігін жазғанбыз.
