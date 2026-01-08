Қазақстанда алдағы күндері +14°С дейінгі жылыну күтіледі
Қазақстанда алдағы үш күнде ауа райы -20°С суықтан кенет +14°С дейін жылынуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 8-10 қаңтарға арналған болжамды Қазгидромет РМК баспасөз қызметі ұсынды.
Метеорологтардың мәліметінше, республика бойынша температураның біртіндеп көтерілуі күтілуде:
- Батыста: түнде -8…+5°С, күндіз -3…+8°С
- Солтүстік-батыста: түнде -20…-5°С, күндіз -8…+1°С
- Солтүстікте: түнде -15…-7°С, күндіз -2…-10°С
- Орталықта: түнде -15…-5°С, күндіз 0…6°С
- Шығыста: түнде -20…-10°С, күндіз -2…13°С
- Оңтүстікте: түнде -7…+2°С, күндіз +1…+14°С
- Оңтүстік-шығыста: түнде 0…8°С, таулы аудандарда -18…-13°С, күндіз +3…+12°С, таулы аудандарда -3…+2°С
"8-10 қаңтар аралығында Қазақстанның көп бөлігі кең антициклонның әсерінде болады, сол себепті ауа райы негізінен жауын-шашынсыз болады. Тек батыс, солтүстік-батыс және солтүстік аймақтар атмосфералық фронттар әсерінде болып, жаңбыр мен қар жауып, солтүстік өңірде қар мен қатты боран күтіледі", – деп хабарлады Қазгидромет РМК баспасөз қызметі.
Сонымен қатар, республика бойынша тұман мен екпінді жел күтіледі.
Еске салсақ, синоптиктер 2026 жылғы 8 қаңтарға Қазақстанның көп бөлігінде дауылды ескерту жариялаған еді.
