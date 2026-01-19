#Халық заңгері
Қоғам

Алдағы үш күнде Қазақстанда қар, жел және қатты аяз күтіледі

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 13:47 Фото: unsplash
Алдағы үш күнде Қазақстанда қарлы жауын-шашын, желдің күшеюі және -38°С-қа дейін қатты аяз күтіледі, сондай-ақ кей жерлерде ауа температурасы 3°С-қа дейін жылыныуы мүмкін. Бұл туралы "Қазгидромет" мамандары 2026 жылғы 20-22 қаңтарға арналған ауа райы болжамында хабарлады.
"Келесі үш тәулікте атмосфералық фронтальдық бөліктердің әсерінен Қазақстанның көп бөлігінде қар, жергілікті боран және желдің күшеюі күтіледі. Елдің оңтүстігінде жаңбыр мен қар жауады, 22 қаңтарда таулы аймақтарда қатты қар жауады", – делінген болжамда.

Қазақстан бойынша тұман болады, ал елдің оңтүстік және оңтүстік-шығыс аймақтарында – мұздану қаупі бар.

"22 қаңтарда Солтүстіктен келген суық антициклон республиканың солтүстік бөлігіндегі ауа температурасына әсер етеді. Сол аймақтарда түнде -25…-38°С, күндіз -20…-30°С болады. Ал Қазақстанның батысы, оңтүстік-батысы, оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында ауа температурасы біртіндеп көтеріледі: күндіз оңтүстік аймақтарда -5…+3°С, таулы аймақтарда -8…-13°С, ал батыс аймақтарда -5…-13°С болады", – деп хабарлады "Қазгидромет" баспасөз қызметі.

Естеріңізге сала кетейік, синоптиктер 2026 жылғы 19 қаңтарға арналған Қазақстан аумағы бойынша жалпы ауа райы болжамын бұған дейін жариялаған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
