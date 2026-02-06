#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
495.1
583.72
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
495.1
583.72
6.46
Қоғам

Қазгидромет ескертеді: Астанада қақаған аяз, Алматыда жаңбыр жауады

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 15:08 Фото: Zakon.kz
Алдағы үш күнде Астанада ауа температурасы -22°С-қа дейін төмендейді, Алматыда жауын-шашын (қар мен жаңбыр) күтіледі, ал Шымкентте көктемге тән жылы ауа райы орнап, +16°С-қа дейін жетеді. Бұл туралы Zakon.kz сайтына "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі ұсынған болжамда айтылған.

Астана қаласы бойынша ауа райы болжамы

7 ақпан: Ауыспалы бұлтты. Түнде қар, төменгі боран. Жолдарда көктайғақ. Батыстан соққан жел 9–14 м/с. Ауа температурасы түнде -16…-18°С, күндіз -13…-15°С.

8 ақпан: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Оңтүстік-батыс желі 5–10 м/с. Ауа температурасы түнде -20…-22°С, күндіз -10…-12°С.

9 ақпан: Ауыспалы бұлтты. Күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), төменгі боран, көктайғақ. Оңтүстік және оңтүстік-батыс желі 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде -8…-10°С, күндіз -1…+1°С.

Алматы қаласы бойынша ауа райы болжамы

7 ақпан: Ауыспалы бұлтты, кей уақытта жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, тұман. Солтүстік-батыс желі 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде -2…-4°С, күндіз 0…+2°С.

8 ақпан: Ауыспалы бұлтты, түнде қар, көктайғақ. Кей уақытта тұман. Солтүстік-шығыс желі 2–7 м/с. Ауа температурасы түнде -5…-7°С, күндіз 0…+2°С.

9 ақпан: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыс желі 5–10 м/с. Ауа температурасы түнде -4…-6°С, күндіз +6…+8°С.

Шымкент қаласы бойынша ауа райы болжамы

7 ақпан: Ауыспалы бұлтты, түннің бірінші жартысында жауын-шашын (жаңбыр, қар). Кей уақытта тұман. Солтүстік-шығыс желі 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде -1…-3°С, күндіз +4…+6°С.

8 ақпан: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыс желі 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде -1…-3°С, күндіз +11…+13°С.

9 ақпан: Ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр. Оңтүстік-батыс желі 8–13 м/с, күндіз екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде +5…+7°С, күндіз +14…+16°С.

Бұған дейін синоптиктер 2026 жылғы 7–9 ақпан аралығында Қазақстан аумағында +15°С-қа дейін жылыну, қалың қар мен нөсер жаңбыр күтілетінін хабарлаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қарлы боран мен көктайғақ: Астана, Алматы және Шымкент қалаларына арналған үш күндік ауа райы болжамы
16:58, 04 ақпан 2026
Қарлы боран мен көктайғақ: Астана, Алматы және Шымкент қалаларына арналған үш күндік ауа райы болжамы
15-17 қаңтар: Алматыға қар жауады, ал Астана мен Шымкентте жаңбыр мен тұман күтіледі
15:46, 14 қаңтар 2026
15-17 қаңтар: Алматыға қар жауады, ал Астана мен Шымкентте жаңбыр мен тұман күтіледі
Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы: Астанада – аяз бен қар, Алматы мен Шымкентте - жылымық
16:10, 06 қаңтар 2026
Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы: Астанада – аяз бен қар, Алматы мен Шымкентте - жылымық
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: