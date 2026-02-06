Қазгидромет ескертеді: Астанада қақаған аяз, Алматыда жаңбыр жауады
Астана қаласы бойынша ауа райы болжамы
7 ақпан: Ауыспалы бұлтты. Түнде қар, төменгі боран. Жолдарда көктайғақ. Батыстан соққан жел 9–14 м/с. Ауа температурасы түнде -16…-18°С, күндіз -13…-15°С.
8 ақпан: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Оңтүстік-батыс желі 5–10 м/с. Ауа температурасы түнде -20…-22°С, күндіз -10…-12°С.
9 ақпан: Ауыспалы бұлтты. Күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), төменгі боран, көктайғақ. Оңтүстік және оңтүстік-батыс желі 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде -8…-10°С, күндіз -1…+1°С.
Алматы қаласы бойынша ауа райы болжамы
7 ақпан: Ауыспалы бұлтты, кей уақытта жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, тұман. Солтүстік-батыс желі 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде -2…-4°С, күндіз 0…+2°С.
8 ақпан: Ауыспалы бұлтты, түнде қар, көктайғақ. Кей уақытта тұман. Солтүстік-шығыс желі 2–7 м/с. Ауа температурасы түнде -5…-7°С, күндіз 0…+2°С.
9 ақпан: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыс желі 5–10 м/с. Ауа температурасы түнде -4…-6°С, күндіз +6…+8°С.
Шымкент қаласы бойынша ауа райы болжамы
7 ақпан: Ауыспалы бұлтты, түннің бірінші жартысында жауын-шашын (жаңбыр, қар). Кей уақытта тұман. Солтүстік-шығыс желі 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде -1…-3°С, күндіз +4…+6°С.
8 ақпан: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыс желі 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде -1…-3°С, күндіз +11…+13°С.
9 ақпан: Ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр. Оңтүстік-батыс желі 8–13 м/с, күндіз екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде +5…+7°С, күндіз +14…+16°С.
Бұған дейін синоптиктер 2026 жылғы 7–9 ақпан аралығында Қазақстан аумағында +15°С-қа дейін жылыну, қалың қар мен нөсер жаңбыр күтілетінін хабарлаған болатын.