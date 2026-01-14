15-17 қаңтар: Алматыға қар жауады, ал Астана мен Шымкентте жаңбыр мен тұман күтіледі
Астанадағы ауа райы болжамы:
15 қаңтар: кей жерлерде бұлтты, жауын-шашынсыз. Жолдарда мұздану мүмкін. Солтүстік-шығыс желі 9-14 м/с. Түнде ауа температурасы -25…-27°С, күндіз -18…-20°С.
16 қаңтар: кей жерлерде бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан, 9-14 м/с. Түнгі температура -26…-28°С, күндіз -21…-23°С.
17 қаңтар: кей жерлерде бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыс желі 9-14 м/с. Түнде -28…-30°С, күндіз -21…-23°С.
Алматыдағы ауа райы болжамы:
15 қаңтар: кей жерлерде бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман болады. Солтүстік-шығыс желі 2-7 м/с. Түнгі температура -4…-6°С, күндіз 0…+2°С.
16 қаңтар: бұлтты, кей жерлерде қар, тұман, жолдарда мұз. Солтүстік-шығыс желі 2-7 м/с. Түнде -8…-10°С, күндіз -2…+4°С.
17 қаңтар: бұлтты, кей жерлерде қар, тұман, жолдарда мұз. Солтүстік-батыс желі 2-7 м/с. Түнде -14…-16°С, күндіз -8…-10°С.
Шымкенттегі ауа райы болжамы:
- 15 қаңтар: күндіз жаңбыр. Батыстан шығысқа ауысатын жел 8-13 м/с. Түнде +2…+4°С, күндіз +8…+10°С.
- 16 қаңтар: кей жерлерде жаңбыр мен қар, түнде және таңертең тұман. Солтүстік-шығыс желі 8-13 м/с, соққылары 15-20 м/с. Түнде +1…+3°С, күндіз +3…+5°С.
- 17 қаңтар: кей жерлерде жаңбыр мен қар, тұман. Солтүстік-шығыс желі 8-13 м/с. Түнгі және күндізгі температура 0-2°С.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстанда қатты аяздар -40°С дейін жететінін хабарлаған еді.