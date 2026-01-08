#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Қоғам

Павлодар облысында алаяқтық жасаған күдікті ұсталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 15:33 Фото: Zakon.kz
Павлодар облысында бірнеше жергілікті тұрғын полицияға алаяқтық дерегі бойынша арызбен жүгінді. Жәбірленушілердің айтуынша, белгісіз бір азамат оларды беделді компаниялардың біріне вахталық әдіспен жұмысқа орналастыруды уәде етіп, сенімге кірген.

Алаяқ өзін жұмысқа орналастыруға көмектесетін делдал ретінде таныстырып, түрлі сылтаулармен азаматтардан 150 мыңнан 500 мың теңгеге дейін ақша қаражатын алған.

Алайда уәде етілген жұмыс та ұсынылмаған, берілген қаржы да қайтарылмаған.

"Уәде етілген жұмыс та, берген ақшамыз да қайтарылмады. Сол себепті полицияға жүгінуге мәжбүр болдық. Мұндай жағдайға қалай тап болғанымызды өзіміз де аңғармай қалдық", – дейді жәбірленушілер.

Полиция қызметкерлері жүргізген жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде аталған қылмыстарды жасады деген күдікпен 29 жастағы облыс тұрғыны ұсталды. Тергеу барысында оның кемінде үш алаяқтық дерегіне қатысы бары анықталды.

Қазіргі уақытта күдікті қамауға алынып, қылмыстық іс қозғалды. Павлодар облысы полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары Болат Нұрсейітовтің мәліметінше, 2025 жылы өңір аумағында 2434 алаяқтық дерегі тіркелген, оның 248-і байланыс құралдарын пайдалану арқылы жасалған.

Құқық қорғау органдары азаматтарды алаяқтықтың түрлі тәсілдерінен сақ болуға шақырады. Бағасы немесе шарттары тым тартымды көрінетін ұсыныстарға сене бермеу, ешбір ресми негізсіз "тиімді мәміле" ұсынатын бейтаныс адамдарға ақша аудармау – басты сақтық шараларының бірі.

Полиция алаяқтықтың алдын алу үшін әрбір азаматтың қырағылығы мен сақтығы аса маңызды екенін ескертеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Жүргізуші куәлігін алып беремін": Семейде алаяқтық жасаған ер адам ұсталды
12:19, 18 шілде 2025
"Жүргізуші куәлігін алып беремін": Семейде алаяқтық жасаған ер адам ұсталды
Шымкент тұрғындары балабақшаға жұмысқа орналасу үшін алаяққа 12 млн теңге берген
09:25, 25 қаңтар 2024
Шымкент тұрғындары балабақшаға жұмысқа орналасу үшін алаяққа 12 млн теңге берген
Астанада бірнеше рет алаяқтық жасаған күдікті ұсталды
15:18, 07 наурыз 2025
Астанада бірнеше рет алаяқтық жасаған күдікті ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: