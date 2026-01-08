БҚО-да полицейлер тұрғынның пәтерінен экстракциялық опийді анықтады
Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері есірткі құралдарын заңсыз дайындау және сақтау дерегін анықтап, әшкереледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жедел іздестіру іс-шаралары барысында 1981 жылы туған күдіктіні ұсталды.
"Тінту жүргізу кезінде оның пәтерінен медициналық шприцтер, өзіне тән иісі бар қара түсті зат салынған ыдыс, сондай-ақ сұйықтығы бар пластикалық ыдыстар тәркіленді. Сараптама қорытындысына сәйкес, алынған зат есірткі құралы — экстракциялық опий екені анықталды", - деп хабарлады полиция.
Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.
Полиция есірткі құралдарының заңсыз айналымы ауыр қылмыс болып саналатынын және қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын еске салды.
