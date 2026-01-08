#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Қоғам

Астанада ер адам бөтелкемен жылы аялдаманың әйнегін сындырған

Астанада жылы аялдамаға зақым келтірген тұрғын анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 17:59 Сурет: видео скрині
Патрульдеу барысында полиция қызметкерлері қалалық инфрақұрылымға зиян келтіру дерегін анықтады. Ахмет Байтұрсынұлы көшесінде орналасқан жылы аялдаманың есігінің әйнегі сынған, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Тексеру барысында екі ер адам арасында жанжал болғаны белгілі болды. Олардың бірі аялдамадан шығып, бөтелкені алып, есіктің әйнегін әдейі ұрып сындырғаннан кейін оқиға орнынан бой тасалаған.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде полиция қызметкерлері 35 жастағы ер адамды анықтап, ұстады. Құқық бұзушыға қатысты іс қозғалды. Сот шешімімен оған 15 тәулікке әкімшілік қамауға алу түріндегі жаза тағайындалды.

Сонымен қатар келтірілген материалдық шығын заңнамада белгіленген тәртіппен өтелетін болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қарағанды тұрғыны Жаңа жыл қарсаңында алаяқтардың құрбаны болды
18:47, Бүгін
Қарағанды тұрғыны Жаңа жыл қарсаңында алаяқтардың құрбаны болды
Астанада ер адам көпқабатты үйдің төбесіне көтеріліп, секірмек болды
18:45, 26 тамыз 2025
Астанада ер адам көпқабатты үйдің төбесіне көтеріліп, секірмек болды
Орал қаласында жылы аялдаманың әйнегін сындырған ер адам ұсталды
14:38, 26 қараша 2024
Орал қаласында жылы аялдаманың әйнегін сындырған ер адам ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: