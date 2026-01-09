#Халық заңгері
Қоғам

Талдықорғанда ірі көлемде борышын өтемеген жүргізуші анықталды

Талдықорғанда ірі көлемде борышын өтемеген жүргізуші анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 19:01 Сурет: polisia.kz
"Жалған нөмір" республикалық жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында Талдықорғанда патрульдік полиция ротасының қызметкерлері жол қозғалысы ережелерін жүйелі түрде бұзған жүргізушіні анықтады.

"Қорғау" мобильді қосымшасын пайдалану арқылы полиция қызметкерлері Kia Sorento автокөлікті тоқтатты. Көлікті Ескелді ауданының 24 жастағы тұрғыны басқарған.

Тексеру барысында кейінгі бір жыл ішінде Алматы қаласы, Алматы облысы және Жетісу облысы аумағында аталған көлікке қатысты жол қозғалысы ережелерін бұзу фактілері бірнеше рет тіркелгені анықталды.

Заң талаптарына сәйкес, жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілік көлік құралының иесіне жүктеледі. Әкімшілік заңнама нормаларына сәйкес автокөлік ұсталып, Талдықорғандағы арнайы айып тұрағына қойылды.

Айдос Қали
