Қоғам

БҚО-да полиция ірі көлемдегі берешегі бар азаматты анықтады

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 13:46 Фото: Zakon.kz
Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті патрульдік полиция батальоны қызметкерлері "Борышкер" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында ірі көлемдегі берешегі бар азаматты анықтады.

Аталған іс-шараның мақсаты – берешегі бар тұлғаларды анықтау және жауапкершілікке тарту, сондай-ақ тұрғындардың құқықтық сауатын арттыру.

Рейдтік іс-шара барысында патрульдік полиция қызметкерлері көлік құралын тексеру кезінде 1 миллион теңгеден астам берешегі бар жүргізушіні анықтады.

Тексеру нәтижесінде азаматтың уақтылы төленбеген әкімшілік айыппұлдары бары белгілі болды. Қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес, жүргізушінің автокөлігі арнайы айып тұрағына қойылды.

Полиция азаматтарды айыппұлдар мен өзге де берешектерді заңда белгіленген мерзімде өтеуге шақырады.

Берешекті уақытылы төлемеу көлік құралын айып тұрағына қоюға, сондай-ақ қосымша қаржылық шығындарға әкелуі мүмкін.

БҚО-да полиция мемлекеттік нөмірді өзгертетін құрылғыны анықтады
16:35, 19 ақпан 2026
БҚО-да полиция мемлекеттік нөмірді өзгертетін құрылғыны анықтады
БҚО-да полиция жалған мемлекеттік нөмір таққан 7 жүргізушіні анықтады
11:27, 13 наурыз 2025
БҚО-да полиция жалған мемлекеттік нөмір таққан 7 жүргізушіні анықтады
Алматыда 3 миллион теңгелік айыппұлы бар автобус анықталды
13:11, 25 қараша 2025
Алматыда 3 миллион теңгелік айыппұлы бар автобус анықталды
