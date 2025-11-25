#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Қоғам

Алматыда 3 миллион теңгелік айыппұлы бар автобус анықталды

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 13:11 Фото: Zakon.kz
Алматыда басталған "Борышкер" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында әкімшілік полиция қызметкерлері жолаушылар тасымалымен айналысатын автобусты тоқтатты.

Тексеру барысында аталған көлік құралынның иесінде шамамен 3 миллион теңге көлемінде төленбеген әкімшілік айыппұлдар бар екені анықталды. Автобус жол қозғалысын қамтамасыз ету кезінде тоқтатылған.

Полиция қызметкерлерінің айтуынша, мұндай жағдайлар жолаушылар мен жол қозғалысының басқа қатысушыларының қауіпсіздігіне тікелей әсер етеді.

Автобус арнайы айыптұрағына қойылды. Әкімшілік полиция басқармасында "Борышкер" іс-шарасының негізгі мақсаты – әкімшілік айыппұлдары бар жүргізушілер мен көлік иелерін анықтау, сондай-ақ жол-көлік тәртібін арттыру екені атап өтілді.

"Біз "Борышкер" жедел алдын алу шарасы шеңберінде тексерулерді жүйелі түрде жүргіземіз. Біздің міндет – тек құқық бұзушыларды анықтау емес, азаматтардың жауапкершілігін арттыру. Әрбір төленбеген айыппұл – бұл жолда тіркелген құқық бұзушылықтың айқын белгісі", – деді Алматы қаласы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының бастығы Серік Шумаев.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда полицейлер 9 келі гашиш тәркіледі: екі күдікті ұсталды
14:32, Бүгін
Алматыда полицейлер 9 келі гашиш тәркіледі: екі күдікті ұсталды
Қызылордада мас күйде көлік тізгіндеген автобус жүргізушісі ұсталды
09:49, 25 шілде 2025
Қызылордада мас күйде көлік тізгіндеген автобус жүргізушісі ұсталды
Ақтөбе облысында есірткіге мас күйде көлік тізгіндеген автобус жүргізушісі анықталды
15:43, 24 шілде 2024
Ақтөбе облысында есірткіге мас күйде көлік тізгіндеген автобус жүргізушісі анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: