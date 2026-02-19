#Референдум-2026
Қоғам

БҚО-да полиция мемлекеттік нөмірді өзгертетін құрылғыны анықтады

Самара – Шымкент республикалық маңызы бар автожолында Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің патрульдік полиция батальонының қызметкерлері көлік құралын пайдалану қағидаларын бұзудың ерекше дерегін анықтады. , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 16:35 Сурет: ҚР ІІМ
Самара – Шымкент республикалық маңызы бар автожолында Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің патрульдік полиция батальонының қызметкерлері көлік құралын пайдалану қағидаларын бұзудың ерекше дерегін анықтады.

Патрульдеу барысында 47 жастағы жүргізуші басқарған VOLVO жүк көлігін тоқтатты. Құжаттарды тексеру кезінде стандартты бақылау күтпеген жайтқа ұласты.

Тексеру барысында көлік құралы мемлекеттік тіркеу нөмірін сәйкестендіруге кедергі келтіретін арнайы механизммен жабдықталғаны анықталды.

Арнайы батырманы басқан кезде нөмір белгісі төмен түсіп, оның көрінуі өзгерген. Құрылғы салонда, руль дөңгелегінің оң жағында орналасқан батырма арқылы басқарылған. Осылайша жүргізуші мемлекеттік нөмірді қалаған сәтте жасыра алған.

Аталған дерек бойынша жүргізушіге қатысты Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 590-бабының 4-бөлігіне сәйкес әкімшілік хаттама толтырылды.

Полиция қызметкерлері жүргізушілерге көлік құралдарының пайдалану қағидаларын қатаң сақтауды ескертеді. Көлік конструкциясына мемлекеттік нөмірдің көрінуіне әсер ететін өзгерістер енгізу — заң талаптарын бұзу болып табылады.

