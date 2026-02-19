БҚО-да полиция мемлекеттік нөмірді өзгертетін құрылғыны анықтады
Патрульдеу барысында 47 жастағы жүргізуші басқарған VOLVO жүк көлігін тоқтатты. Құжаттарды тексеру кезінде стандартты бақылау күтпеген жайтқа ұласты.
Тексеру барысында көлік құралы мемлекеттік тіркеу нөмірін сәйкестендіруге кедергі келтіретін арнайы механизммен жабдықталғаны анықталды.
Арнайы батырманы басқан кезде нөмір белгісі төмен түсіп, оның көрінуі өзгерген. Құрылғы салонда, руль дөңгелегінің оң жағында орналасқан батырма арқылы басқарылған. Осылайша жүргізуші мемлекеттік нөмірді қалаған сәтте жасыра алған.
Аталған дерек бойынша жүргізушіге қатысты Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 590-бабының 4-бөлігіне сәйкес әкімшілік хаттама толтырылды.
Полиция қызметкерлері жүргізушілерге көлік құралдарының пайдалану қағидаларын қатаң сақтауды ескертеді. Көлік конструкциясына мемлекеттік нөмірдің көрінуіне әсер ететін өзгерістер енгізу — заң талаптарын бұзу болып табылады.