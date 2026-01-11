#Халық заңгері
Қоғам

Ақтөбеде тергеу изоляторына сөмкенің ішіне жасырын тігіп, телефон кіргізбек болған

Ақтөбеде тыйым салынған затты тергеу изоляторына жасырын кіргізбек болған тұрғын ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.01.2026 09:41 Сурет: polisia.kz
Ақтөбе облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаментіне қарасты №70 тергеу изоляторында тыйым салынған затты мекемеге жасырын алып кіру әрекетінің жолы кесілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мекемеге тапсырылған сәлемдемені рентген-телевизиялық құрылғы арқылы тексеру барысында сөмкенің ішіне жасырын тігілген Redmi ұялы телефон анықталып, тәркіленді.

Белгілі болғандай, аталған тыйым салынған затты 65 жастағы қала тұрғыны мекемеде қамауда отырған ұлына жасырын түрде жеткізбек болған.

Әйел өз кінәсін толық мойындады. Аталған дерек бойынша оған қатысты Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 481-бабының 1-бөлігіне сәйкес әкімшілік хаттама толтырылып, іс материалдары Ақтөбе қаласының мамандандырылған әкімшілік сотына жолданды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанда 2025 жылы рақымшылық бойынша қанша адам бостандыққа шықты
15:16, Бүгін
Қазақстанда 2025 жылы рақымшылық бойынша қанша адам бостандыққа шықты
Қызылордада тергеу изоляторына насыбай өткізбек болған әйел ұсталды
18:41, 30 қыркүйек 2025
Қызылордада тергеу изоляторына насыбай өткізбек болған әйел ұсталды
Абай облысында колонияға ақша кіргізбек болған тұрғын анықталды
10:37, 09 шілде 2025
Абай облысында колонияға ақша кіргізбек болған тұрғын анықталды
