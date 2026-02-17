Алматыда ҚАЖ мекемесінің аумағына тыйым салынған заттарды кіргізу әрекеті әшкереленді
Жыл басынан бері осындай үш дерек тіркелген, олардың барлығы Алматыдағы тергеу изоляторында болған. Ал өткен жылы қаладағы мекемелерде осындай 11 жағдай анықталған.
Көптеген профилактикалық түсіндіру жұмысы мен ресми ескертулерге қарамастан, кейбір азаматтар режимдік аумақтарға тыйым салынған заттарды алып кіруге әрекет жасауды жалғастыруда. Бұл ретте қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде тұрақты түрде алдын алу шаралары ұйымдастырылады: келушілермен жеке түсіндіру жұмыстары өткізіледі, ақпараттық жадынамалар таратылады, кіреберістерде ескерту тақтайшалары орналастырылған. Сонымен қатар қызметкерлер тарапынан бейнебақылау күшейтіліп, өткізілетін сәлемдемелер мен заттарға мұқият тексеру жүргізіледі.
Мекеме әкімшілігі азаматтарды заң талаптарын қатаң сақтауға шақырады. Тыйым салынған заттарды алып кіру немесе өткізу әрекеті белгіленген тәртіпті өрескел бұзуға жатады және қолданыстағы заңнамаға сәйкес әкімшілік не қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады.
Қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлері профилактикалық жұмыстар алдағы уақытта да жалғасатынын және құқық бұзушылықтардың алдын алу басты назарда екенін атап өтті.