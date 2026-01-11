Қазақстандық альпинист Анар Борашева әлемдегі ең биік жеті шыңды бағындырды
Танымал альпинист Анар Борашева Қазақстан мен Орталық Азия тарихында әлемнің барлық құрлығындағы жеті ең биік шыңның барлығын бағындырып, "Жеті шың" (Seven Summits) бағдарламасын аяқтаған алғашқы әйел болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Анар Борашева Instagram-парақшасында жазды. Бұл Антарктидадағы Винсон тауына шыққаннан кейін мүмкін болған.
"Екі жылға созылған тарих. "7 шың" жобасы. Қазақстан мен Орталық Азиядан шыққан алғашқы әйел. Қазір барлық сезімді сөзбен жеткізу қиын — олар тым көп", - деп жазды Анар.
Альпинист екі жыл ішінде Эверестті (8 818 метр), Аконкагуаны (6 962 метр), Деналиді (6 194 метр), Килиманджароны (5 895 метр), Эльбрусты (5 642 метр), Винсон массивін (4 897 метр) және Карстенз пирамидасын (4 884 метр) бағындырды.
