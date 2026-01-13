Әлемдегі ең тартымды қалалар рейтингі - статистика
"Ең тартымды қалалар" тізімі 72 көрсеткіш негізінде құрастырылған. Олардың қатарында өмір сүру ұзақтығы, ауаның сапасы, стартаптар саны, түнгі клубтар мен университеттердің болуы сияқты факторлар бар. Зерттеу авторлары қаланың тартымдылығы деп оның әлемнің түкпір-түкпірінен адамдарды, капиталды және бизнесті тарту қабілетін санады.
Бағалау барысында барлық көрсеткіштер алты негізгі санатқа бөлінген:
- экономика;
- зерттеулер мен инновациялар;
- мәдени өзара ықпалдастық;
- өмір сүру сапасы;
- қоршаған орта;
- қолжетімділік.
Бұл рейтингте Лондон 14-рет қатарынан бірінші орынды иеленді. Ұлыбритания астанасы мәдени өзара ықпалдастық пен қолжетімділік санаттары бойынша ерекше жоғары нәтижелер көрсетіп, 2700 мүмкін ұпайдың 1642,2 баллын жинаған.
Зерттеушілер Лондонның артықшылықтары ретінде мыналарды атап өтті:
- алты халықаралық әуежайдың жақын орналасуы;
- метро желісінің кең әрі сенімді болуы;
- велосипед инфрақұрылымының қарқынды дамуы.
"Әлемге әйгілі музейлер мен театрлардан бөлек, қалада көптеген өзге де мәдени орындар мен іс-шаралар бар", – делінген зерттеу қорытындысында.
Екінші орынға Токио жайғасты. Бұл қала рейтинг тарихында алғаш рет Нью-Йоркті басып озып, өмір сүру жайлылығы бойынша көш бастады, сондай-ақ мәдени өзара ықпалдастық санатында екінші орын алды. Ал Нью-Йорк өмір сүру құнының қымбаттауына байланысты жалпы рейтингте үшінші орынға төмендеді.
Ең тартымды қалалардың алғашқы бестігіне сондай-ақ Париж бен Сингапур кірді. Ал үздік ондықты Сеул, Амстердам, Шанхай, Дубай және Берлин түйіндеді.
