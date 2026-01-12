#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Қоғам

13 меншік иесі: жеке тұлға Ардагерлер паркі маңындағы жерді заңсыз алып, бөліп сатып жіберген

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 09:48 Фото: freepik
Жетісу облысының прокуратурасы "Ардагерлер паркі" аумағына іргелес жатқан жер телімдерін мемлекет меншігіне қайтаруға қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жөнінде 2026 жылғы 12 қаңтарда қадағалау органының баспасөз қызметі мәлім етті.

"Талдықорған қаласының прокуроры берген талап-арыз бойынша сот жеке тұлғаға "Ардагерлер паркі" аумағына іргелес 4,1 гектар жер телімін заңсыз беру фактісін танып, аталған жерді мемлекет меншігіне қайтару туралы шешім қабылдады", – делінген хабарламада.

Қадағалау барысында бұл жер телімінің орман-саябақ аймағына жататыны және 2006 жылы заңсыз түрде жекеменшікке берілгені анықталған.

"Кейіннен жердің иесі бұл аумақты 44 бөлек жер теліміне бөліп, оларды 13 жеке тұлғаға сатқан", – деп нақтылады Жетісу облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.

Сот шешімі заңды күшіне енгені де атап өтілді.

Бұған дейін Қазақстанда 2,1 миллион гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылғаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Храпунов сатып жіберген жедел медициналық кешен мемлекет меншігіне қайтарылды
22:54, 05 маусым 2024
Храпунов сатып жіберген жедел медициналық кешен мемлекет меншігіне қайтарылды
Алматы облысындағы Әлия мен Болат Назарбаевтарға тиесілі жер телімдері мемлекетке қайтарылды
20:51, 14 сәуір 2023
Алматы облысындағы Әлия мен Болат Назарбаевтарға тиесілі жер телімдері мемлекетке қайтарылды
Шымкентте құны 3 миллиард теңге болатын жер телімдері мемлекетке қайтарылды
13:03, 07 тамыз 2023
Шымкентте құны 3 миллиард теңге болатын жер телімдері мемлекетке қайтарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: