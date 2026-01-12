#Халық заңгері
Қоғам

Қарағанды облысында 50 жолаушысы бар автобус жолдан шығып кетті

2026 жылғы 12 қаңтарда
2026 жылғы 12 қаңтарда Қарағанды облысы Шахтинск қаласынан шыққан маршруттық автобус жолдан шығып кетті. Бастапқы мәліметтерге сәйкес, жүргізуші боран мен тұздалған жол жағдайында көлікті басқара алмай қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, автобус ішінде шамамен 50 жолаушы болған.

"Қаза болғандар мен зардап шеккендер жоқ", – деп хабарлады Қарағанды облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Оқиғаға куә болғандар видеоны әлеуметтік желілерге жүктеген.

Сонымен қатар, тәртіп сақшылары жүргізушілерге айта келе, өңірде әлі де қолайсыз ауа райы – боран, желдің күшеюі және тұздалған жол сақталатынын ескертті.

"Жылдамдық режимін қатаң сақтау, арақашықтықты сақтау, күрт маневрлерден аулақ болу және мүмкіндігінше алыс сапарларды кейінге қалдыруды сұраймыз. Жолдағы қауіпсіздік әр жол қатысушысының жауапкершілігіне тікелей байланысты", – деп хабарлады Қарағанды облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Еске салсақ, 2026 жылғы 6 қаңтарда Алматы маңындағы жолда Үндістан студенттері қатысқан қасіретті апат орын алған еді. Алғашқы мәліметтер бойынша, 33 жастағы Toyota Alphard жүргізушісі көлікті басқара алмай, көлікті аударып жіберген.

