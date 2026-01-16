Маңғыстауда 50 жолаушысы бар автобус апатқа ұшырады
Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің баспасөз қызметі қайғылы оқиғаның егжей-тегжейін айтып берді.
2026 жылғы 16 қаңтар күні шамамен сағат 01:03-те KZ-11 "Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сайөтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау" автомобиль жолының 383-ші шақырымында Yutong маркалы жолаушылар автобусының қатысуымен жол-көлік оқиғасы орын алды. Автобус 2025 жылдың 19 желтоқсанында техникалық байқаудан өткен және "CASPIAN TRANS CORPORATION" LLC компаниясында тіркелген.
Алдын ала мәлімет бойынша, Ақтау қаласынан Бейнеу ауылы бағытында келе жатқан автокөлік жүргізушісі рульді басқара алмай, көлік аударылып кеткен.
Жол-көлік оқиғасы салдарынан оқиға орнында төрт жолаушы қаза тауып, үш адам әртүрлі дәрежедегі жарақат алып, медициналық мекемелерге жеткізілді. Автобуста барлығы 50 адам болған. Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі
Аталған автожол учаскесі техникалық II санатқа жатады. Жол жамылғысы асфальтбетонды, жолдың ені 9 метрді құрайды, жол жамылғысында ақаулар анықталған жоқ. Жол белгілері бекітілген дислокацияға сәйкес толық көлемде орнатылған. Оқиға тәуліктің қараңғы уақытында орын алған.
Жол-көлік оқиғасы кезінде көлік құралын 1985 жылы туған жүргізуші басқарған. Алдын ала мәлімет бойынша, жол-көлік оқиғасы болған жерден шамамен 200 км бұрын екінші жүргізушіге ауысу жүзеге асырылған.
Аталған жол-көлік оқиғасы фактісі бойынша Маңғыстау облысы Полиция департаменті барлық мән-жайларды анықтауға бағытталған қажетті тергеу шараларын жүргізуде.