Оқиғалар

Алматыда автобус аялдамада тұрған троллейбусқа соғылды: зардап шеккендер бар

11.12.2025 14:46
2025 жылғы 11 желтоқсан күні Алматыдағы Достық даңғылында қоғамдық көліктің қатысуымен жол-көлік оқиғасы орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, жол апаты Медеу ауданында сағат 11:50-де болған.

"65-маршруттың автобус жүргізушісі Достық даңғылымен оңтүстік бағытта келе жатып, аялдама кешенінде жолаушыларды отырғызу және түсіру жұмыстарын жүргізіп тұрған троллейбусқа соқтығысуға жол берді". Алматы ПД баспасөз қызметі

Соқтығысу салдарынан автобус жолаушысы зардап шекті: 1966 жылы туған әйел.

Оқиға орнынан әлеуметтік желілерде жарияланған фотосуретке сәйкес, автобустың алдыңғы жағына қатты зақым келген көрінеді. Троллейбустың артқы терезесі толығымен сынған.

Бұған дейін Атырауда автобус жүргізушісі 6 жастағы баланы қағып өлтіргенін жазғанбыз.

11 желтоқсандағы сауда-саттықта доллар бағамы тағы да өсті
15:55, Бүгін
15:55, Бүгін
11 желтоқсандағы сауда-саттықта доллар бағамы тағы да өсті
Алматыда бір күнде болған екінші автобус апаты: жеңіл көлік жарнама тақтасына соғылды
17:38, 20 маусым 2025
17:38, 20 маусым 2025
Алматыда бір күнде болған екінші автобус апаты: жеңіл көлік жарнама тақтасына соғылды
Алматыда тепловоз жолаушылар автобусын қағып кетті: зардап шеккендер бар
14:16, 26 қараша 2024
14:16, 26 қараша 2024
Алматыда тепловоз жолаушылар автобусын қағып кетті: зардап шеккендер бар
