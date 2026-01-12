"Шариғатқа қарсы": ҚМДБ әлеуметтік желідегі дипфейктер мен жазылушыларға қатысты мәлімдеме жасады
ҚМДБ түсіндіргендей, дипфейк (ағылш. deep learning – "терең оқыту" және fake – "жалған") – жасанды интеллект қолдана отырып жасалған жалған видеожазбалар технологиясы.
"Ислам ғылым мен технологияның дамуын, жаңалық ашуды тыйымдамайды. Дегенмен бұл даму адамзат игілігіне, әділдік пен моральға қызмет етуі тиіс және шариғат шеңберінде жүзеге асырылуы керек. Сондықтан технологияны игі мақсаттарда қолдануға рұқсат етіледі, ал зиян келтіру немесе зиянды ниетпен пайдалану шариғатқа қарсы. Deepfake технологиясы арқылы адамның айтпаған сөзін сөйлету немесе істемеген әрекетін жасату, сондай-ақ осындай жалған ақпаратты тарату қатаң түрде тыйым салынады", – делінген ҚМДБ хабарламасында.
ҚМДБ пікірінше, мұндай жалған ақпарат тарату қоғамдық тәртіпті бұзады, қоғамда алауыздық туғызады және "шешім қабылданбаса, салдары ел бірлігін шайқатып, қоғамға зиян келтіруі мүмкін".
"Deepfake әдетте басқа адамдарға зиян келтіру мақсатында пайдаланылады… Сонымен қатар мұндай контент адамдарды қорқытып, олардың өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Ислам адам өмірінің қауіпсіздігін ең маңызды құндылықтардың бірі деп санайды. Қорқыту мақсатында әзіл айту да шариғат бойынша қатаң тыйым салынған", – деп атап өтті ҚМДБ.
Жоғарыда аталған негізде ҚМДБ мынадай қорытындыға келді:
"Deepfake технологиясын пайдаланып адамның айтпаған немесе жасамаған нәрсесін сөйлету немесе істету арқылы жалған ақпарат тарату және адамдарды алдау – шариғатқа қарсы".
Сонымен қатар, ҚМДБ түсіндіргендей, фолловер (follower) – әлеуметтік желідегі пайдаланушы, ол белгілі бір парақшаны қадағалап, онда жарияланатын посттар, фото және видеоларды бақылайды.
"Қазіргі уақытта көптеген адамдар мен компаниялар өз парақшаларын насихаттау үшін әртүрлі қызметтерге жүгінеді. Бұл қызметтер фолловерлер, лайктар, комментарийлер және басқа көрсеткіштердің санын арттыруды көздейді. Парақшаның фолловерлер санын көбейту үшін оның иелері арнайы қызметтермен келісім-шартқа отырып, оларға белгілі бір соманы төлейді", – делінген Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының хабарламасында.
ҚМДБ мәліметі бойынша, әлеуметтік желідегі фолловерлер санын көбейту екі жолмен жүзеге асуы мүмкін:
Нағыз (шынайы) жазылушылар арқылы. Қызмет нақты аккаунтты, парақшаны немесе постты насихаттап, ақпаратты пайдаланушылар арасында таратады, осылайша қамтуды және лайктар алу мүмкіндігін арттырады. Бұл жағдайда қызмет ақысы басқа адамға көрсеткен еңбегі үшін төлемге ұқсас. Шариғат басқа адамның еңбегі үшін төлеуге рұқсат береді.
Жалған (бот) аккаунттар арқылы. Мұнда шынайы адамдар емес, жасанды әрекеттер жасалады: жазылу, лайк басу және т.б. Шариғат бұл әрекеттерді тыйымдайды, себебі бұл алдау болып саналады және жалған әрекеттер үшін төленген ақша "шетелдің ақысын жеу" (адал емес байыту) болып есептеледі.
"Егер тапсырыс беруші фолловерлер санын жасанды әрекеттер арқылы арттыруды білсе және оны өзі тапсырыс берсе, күнәның ауырлығы артады… Бұл әрекеттер "жалғандаушы, бұрмалайтын, өтірікші" әрекеттерге теңестіріледі, және шариғатқа қарсы. Мұсылман адал болуға және адал еңбекпен табыс табуға міндетті", – деп атап өтті ҚМДБ.
ҚМДБ қорытындысы:
Рұқсат етіледі – нағыз қолданушылар арқылы фолловерлер санын көбейту және осындай қызмет үшін төлеу, егер бұл шариғатқа қарсы болмаса.
Тыйым салынады – жалған немесе бот-аккаунттар арқылы фолловерлер санын көбейту және осындай қызмет үшін төлеу.
