#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Қоғам

Белгілі журналист Дәулет Ізтілеу өмірден өтті

Дәулет Ізтілеу, журналист, қаралы хабар, өмірден өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 19:01 Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі журналист Дәулет Ізтілеудің мезгілсіз өмірден өтуіне байланысты туған-туыстары мен жақындарына, әріптестеріне қайғыра көңіл айтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Салалық министрліктің көңіл айту хабарламасы 2026 жылы 12 қаңтарда әлеуметтік желідегі парақшада жарияланды:

"Дәулет Ізтілеу – өз ісіне адалдықты ту еткен, кәсіби мәдениеті жоғары журналист еді. Ол кәсіби жолында "Қазконтент" АҚ-ның e-history порталында, "Елорда инфо" ақпарат агенттігінде тілші болып еңбек етті. 2018 жылдан бастап "Kazinform" халықаралық ақпарат агенттігінде қызмет етіп, қоғам үшін маңызды тақырыптарды талдап, ақпарат кеңістігінде өз қолтаңбасын қалдырды. Ардақты жанның жарқын бейнесі әріптестері мен замандастарының жадында мәңгі сақталады деп сенеміз. Марқұмның жаны жәннатта, иманы саламат, топырағы торқа болсын!".

Бұған дейін халықаралық "Алаш" әдеби сыйлығының лауреаты, Қазақстанның құрметті журналисі Қайым-Мұнар Табеев дүниеден озғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мәдениет және ақпарат министрлігі белгілі тележурналисттің өмірден өтуіне байланысты көңіл айтты
22:32, 27 қараша 2025
Мәдениет және ақпарат министрлігі белгілі тележурналисттің өмірден өтуіне байланысты көңіл айтты
Мәдениет және ақпарат министрлігі Мұрат Әуезовтің өмірден өтуіне байланысты көңіл айтты
10:17, 15 маусым 2024
Мәдениет және ақпарат министрлігі Мұрат Әуезовтің өмірден өтуіне байланысты көңіл айтты
Көрнекті жазушы Мақсат Тәж-Мұрат дүниеден озды
11:31, 01 қараша 2025
Көрнекті жазушы Мақсат Тәж-Мұрат дүниеден озды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: