#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Қоғам

Қазақстанның оңтүстігінде қуаңшылық қаупіне байланысты күріш пен мақта егісі қысқаруы мүмкін

Хлопководство, хлопок, посев хлопка, сбор хлопка, хлопчатник, хлопковое поле, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 15:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов 2026 жылғы 13 қаңтарда Үкіметте өткен баспасөз мәслихатында Қазақстанның оңтүстігіндегі қуаңшылық қаупі туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, алдағы вегетациялық кезеңде елдің оңтүстік өңіріндегі өзен бассейндеріне келетін су көлемі азаюы мүмкін. Мұндай жағдайда диқандар суды үнемдейтін технологияларға көшуі тиіс. Сонымен қатар, егістік алқаптарының құрылымын қайта қарау жоспарланып отыр.

"Мысалы, Қызылорда облысында күріш егісін 70 мың гектарға дейін қысқарту қажет. Түркістан облысында күріш небәрі 3,5 мың гектарға ғана егілуі тиіс, ал өткен жылы бұл көрсеткіш шамамен 16 мың гектар болған. Мақта егісі бойынша да осындай шектеулер болады. Шаруалар бұған дайындалуы керек: вегетациялық кезең басталғанда біз қолымыздағы су лимиттеріне сәйкес келісімшарттар жасаймыз", – деді Нұржан Нұржігітов.

Бұған дейін министр су тапшылығы – күзгі-қысқы жауын-шашынның азаюы, мұздықтардың еріп, ағынның қысқаруы және климаттың өзгеруі салдарынан туындап отырған объективті жағдай екенін атап өткен еді.

Ал 2025 жылғы 9 желтоқсанда Премьер-министр Олжас Бектенов Су ресурстары және ирригация министрлігіне суармалы судың бекітілген лимиттен артық берілуіне жол бермеуді тапсырған. Ал 24 желтоқсанда Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов Қызылорда облысында және жалпы ел бойынша күріш тапшылығы болады деген ақпаратты жоққа шығарған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада су тапшылығы бар ма - Нұржан Нұржігітов жауап берді
12:28, 01 шілде 2025
Астанада су тапшылығы бар ма - Нұржан Нұржігітов жауап берді
101 млрд теңге су шаруашылығына: Қазақстандағы су жабдықтауына жұмсалған қаражат қайда кетті
10:47, Бүгін
101 млрд теңге су шаруашылығына: Қазақстандағы су жабдықтауына жұмсалған қаражат қайда кетті
Көктемгі су тасқыны 2025: Қазақстанның қай облыстары қызыл аймақта
13:39, 20 наурыз 2025
Көктемгі су тасқыны 2025: Қазақстанның қай облыстары қызыл аймақта
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: