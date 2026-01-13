2024 жылғы тасқыннан сабақ: Қазақстанның жаңа инфрақұрылымдық шаралары
2026 жылғы 13 қаңтарда Үкіметтегі брифингте Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов тасқындардың салдарын азайту бойынша қабылданған шаралар, өңірлерде атқарылған жұмыстар және 2026 жылға арналған болжамдар туралы баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Журналистер алдағы көктемге болжам қандай болатынын, биыл тасқындар күтіліп отыр ма, олардың деңгейі қандай болуы мүмкін екенін және қолданыстағы инфрақұрылым осындай жағдайларға дайын ба деп сұрады.
Министрдің сөзінше, 2024 жылғы ауқымды тасқындардан кейін олардың салдарын азайту және минимизациялау мақсатында кешенді шаралар қабылданған.
"Бұл жұмысты тек жергілікті атқарушы органдар ғана емес, орталық атқарушы органдар да іске қосты. Әр өңір үшін шаралар жоспары әзірленді. Бұл жоспарлар жыл сайын жүзеге асырылады. 2025 жылы өте көп жұмыс атқарылды: өзендерді тазалау, гидротехникалық құрылыстарды жөндеу, жергілікті атқарушы органдар жүргізетін бөгеттерді қалпына келтіру, лимандық суармалы массивтерді қалпына келтіру. Сондықтан жыл сайын осы жұмыстардың арқасында тасқындардың шығындарын мүмкіндігінше азайтуға тырысамыз. 2025 жыл бұл жұмыстың тиімділігін көрсетті", – деді Нұржан Нұржігітов.
Министр биыл ақпан айында барлық өзендер бойынша болжамдар дайындалатынын, тасқын қаупі бар учаскелер анықталған жағдайда жергілікті билікпен бірлесе отырып елді мекендердің су басуына жол бермеу шаралары қабылданатынын атап өтті.
Бұған дейін министр Ақмола және Солтүстік Қазақстан облыстары үшін "Су щиты" жобасының мәні туралы мәлімдеген болатын.
