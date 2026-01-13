#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
509.75
594.67
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
509.75
594.67
6.46
Қоғам

Алматыда есірткіні жасырын қойып кетуші қолға түсті

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 16:55 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласында патрульдік полиция қызметкерлері есірткі құралдарын өткізумен айналысты деген күдікпен ер адамды ұстады.

Таңғы сағат 05:00 шамасында Алмалы ауданындағы тұрғын үйлердің бірінің ауласында, Қарасай батыр мен Жароков көшелерінің қиылысына жақын маңда патрульдік экипаж жас жігіттің күмәнді әрекетіне назар аударған. Күдіктіні тінту барысында одан ұнтақ тәрізді зат салынған орамалар табылды.

Сот-химиялық сараптаманың қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат синтетикалық есірткі болып шықты. Аталған дерек бойынша Алмалы аудандық полиция басқармасы қылмыстық іс қозғады. 20 жастағы күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, ұсталған азамат есірткіні жасырын қойып кетуші ретінде жұмыс істеген. Яғни тапсырмаларды интернет арқылы алып, жасырын орындардың координаттарын және ақшалай сыйақыны онлайн форматта алған.

Қазіргі уақытта жедел бөлімшелер заңсыз әрекетті ұйымдастырған тұлғаларды анықтау жұмыстарын жүргізуде. Олар ұсталып, заңға сәйкес жауапкершілікке тартылады.

"Бүгінде есірткі бизнесі жастарды интернет арқылы оңай ақша табуға уәде беріп, қылмыстық әрекетке тартуға тырысуда. Алайда мұның соңы әрдайым қылмыстық жауапкершілікке әкеліп, адамның тағдырын ұзақ жылдарға күйретеді. Бірде-бір "тапсырыс беруші" тасада қалмайды — біз барлық ұйымдастырушыларды анықтап, жұмысты соңына дейін жеткіземіз", — деді Алматы қаласы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Мұрат Жұмабаев.

Сондай-ақ ол жастарға үндеу жасады.

"Жылдам әрі оңай табыс туралы уәделерге сенбеңіздер. Есірткі тасымалдаушы болу — қосымша табыс емес, ауыр қылмыс. Мұндай таңдаудың жалғыз нәтижесі — бас бостандығынан айыру және бүлінген өмір. Өзіңізді және болашағыңызды қорғаңыз", — деп түйіндеді спикер.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ШҚО-да есірткі таратумен айналысқан қыздан мефедрон тәркіленді
19:54, Бүгін
ШҚО-да есірткі таратумен айналысқан қыздан мефедрон тәркіленді
Алматыда есірткіні жасырын қойып кетуші ұсталды
11:05, 09 қаңтар 2026
Алматыда есірткіні жасырын қойып кетуші ұсталды
Қарағандыда есірткіні жасырын қойып кетуші қылмыс үстінде қолға түсті
19:01, 19 желтоқсан 2025
Қарағандыда есірткіні жасырын қойып кетуші қылмыс үстінде қолға түсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: