Алматыда есірткіні жасырын қойып кетуші ұсталды
Алматы қаласы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері заңсыз есірткі айналымына қатысы бар кезекті күдіктіні анықтап, ұстады.
Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында 29 жастағы қала тұрғыны қолға түсті. Жеке тінту кезінде одан 25 орама тәркіленді.
Сот-химиялық сараптама қорытындысына сәйкес, алынған зат синтетикалық есірткі — мефедрон болып шықты. Тергеу барысында күдіктінің есірткіні жасырын жолмен таратумен айналысқаны анықталды.
Оның айтуынша, заңсыз іске интернет арқылы тартылған, ал "қызметі" үшін ақы онлайн-аударымдар арқылы төленіп отырған.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта полицейлер қылмыстық тізбектің ұйымдастырушыларын және өзге де қатысы бар тұлғаларды анықтауға бағытталған жедел-іздестіру шараларын жалғастыруда.
"Есірткі саудасымен айналысатын, соның ішінде интернет арқылы таратуға қатысы бар тұлғаларды анықтау және жолын кесу жұмыстары жүйелі түрде жүргізілуде. Біз тек орындаушыларды ғана емес, қылмыстық схемаларды ұйымдастырушыларды да әшкерелеуге басымдық беріп отырмыз. Әрбір осындай факт ерекше бақылауда", – деді Алматы қаласы ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Мұрат Жұмабаев.
