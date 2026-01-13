Қазақстанда дәл қазір қандай жолдар жабық тұр
2026 жылғы 13 қаңтар сағат 18:00-дегі жағдай бойынша ауа райының бұзылуына байланысты 3 облыстағы 21 республикалық маңызы бар автомобиль жолында дизель отынымен жүретін және қоғамдық көліктердің қозғалысына шектеу қойылған:
Солтүстік Қазақстан облысы
- барлық бағытта.
Ақмола облысы
- "Астана — Көкшетау — Петропавл — РФ шекарасы» автожолының 304-341 шақырым аралығы (Көкшетау қаласынан Солтүстік Қазақстан облысының шекарасына дейін);
- "Көкшетау – Кішкенекөл – Бидайық – РФ шекарасы" автожолының 14-50 шақырым аралығы (Көкшетау қаласынан СҚО шекарасына дейін);
- "Көкшетау — Рузаевка" автожолының 0-61 шақырым аралығы (Көкшетау қ. — СҚО шекарасы);
- "Астана — Атбасар — Жақсы — Рузаевка — Сарыкөл — Қостанай — РФ шекарасы" автожолының 856-915 шақырым аралығы (Жақсы елді мекені — СҚО шекарасы);
- "Жезқазған — Арқалық — Петропавл" автожолының 595-552 шақырым аралығы (СҚО шекарасы — Сұрған елді мекені).
Қостанай облысы
- "Астана – Атбасар – Жақсы – Рузаевка – Сарыкөл – Қостанай" 683-729 шақырым аралығы (Сарыкөл ауылы – СҚО шекарасы);
- "Мамлютка – Қостанай" автожолының 180-250 шақырым аралығы (СҚО шекарасы – Ұзынкөл ауылы).
- "Қостанай – Әулиекөл – Сұрған" автожолының 8-232 шақырым аралығы (Тобыл қаласынан Ақмола облысының шекарасына дейін);
Ал сағат 20:00-де Ақмола облысында ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар барлық бағыттағы автожолдарда жолаушылар тасымалдайтын рейстік автобустар мен дизель отынымен жүретін автокөліктердің қозғалысына шектеу енгізіледі.
Сондай-ақ 2026 жылғы 13 қаңтар сағат 20:00-де ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда дизель отынымен жүретін және қоғамдық көліктердің қозғалысына шектеу қойылады:
Павлодар облысы:
- "Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы" автожолының 200-254 шақырым аралығы (Ақмола облысының шекарасынан Шідерті ауылына дейін).
Жетісу облысы:
- "Үшарал – Достық" автожолының 84-164 шақырым аралығында (Көктұма ауылынан – Достық стансасына дейін) көліктің барлық түрлерінің қозғалысына шектеу енгізілді.
Батыс Қазақстан облысы:
- "Атырау—Орал" 371-189 шақырым аралығы (Чапай елді мекенінен Атырау облысы шекарасына дейін) көліктің барлық түрлерінің қозғалысына шектеу қойылады.
- "Атырау—Орал" 371-492 шақырым аралығы (Чапай елді мекенінен Орал қаласына дейін)
- "Чапаев-Жалпақтал-Казталовка-РФ шекарасы» автомобиль жолының 0-201 шақырым аралығындағы учаскесі (Чапай елді мекенінен Казталовка елді мекеніне дейін); жүк және қоғамдық көліктердің қозғалысына шектеу қойылады.
Қазіргі уақытта республикалық жолдарды күтіп-ұстауға 875 бірлік арнайы техника жұмылдырылды.