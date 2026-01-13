Оралда ер адам жанармай құю бекетіне пневматикалық және оқсыз тапаншалармен кірген
Сурет: polisia.kz
Оралда полиция жанармай құю бекетіндегі ықтимал қауіптің алдын алды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Оралдағы жанармай құю бекеттерінің біріне полиция жасағының түнгі уақытта шұғыл шығуына себеп болды.
Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері самбо әдістерін қолданып, 46 жастағы қала тұрғынын ұстады. Одан пневматикалық және старттық оқсыз тапаншалар тәркіленді.
Анықталғандай, ер адам мас күйінде жанармай құю бекетіне кіріп, темекі сатып алып, сыртқы түрі қаруға ұқсас заттарды көрсеткен. Алайда жанармай құю бекетінің қызметкерлеріне қатысты ешқандай қауіп немесе қоқан-лоққы білдірмеген.
Күдікті полиция бөлімшесіне жеткізілді. Оған қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
